Los años en los que Álex Calvero calzaba zapatillas Paredes: "...es lo que tiene el hormigón que no transpira"

"¡Cómo me molan las zapas que me he pillado! Aunque las que me gustaban eran unas que llevaba de pequeño, que tenían un balón de baloncesto en la lengüeta, que tú lo apretabas y s ehinchaba la lengüeta", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“Mi madre las que me compraba eran las zapatillas Paredes que las vendían en la cooperativa de agricultores de mi pueblo. Estas eran todo blanco, se las pone Iniesta y no sabes donde acaba el calzado y donde empieza la persona”, apunta Clavero.

“Se llamaban Paredes, pero se podrían haber llamado cimientos porque te ponías eso y te podían dar collejas que no te movías”, relata Calvero y añade: “Te sudaban los pies... es lo que tiene el hormigón que no transpira. Pues se me ocurrió contar esto en Elche en un monólogo y una chica me gritó ¡qué se hacen ahí!. Una vez hice chistes de las Paredes en Rock FM y me enviaron zapatillas a casa y ahora está llena de zapatillas feas, pero eso es lo que me gusta, que tengan humor. Ahora me estoy preparando un monólogo de BMW”.

'El Ascensor'es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno