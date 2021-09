“Buah, cómo me gusta el café, es que me encanta, es como la pizza, como el gintonic, lo hay de todo tipo. El café natural, café de mecla, café de máquina, café bebible, que por cierto, ¿por qué especifican?”. Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que hay cafés para todos los gustos: "Luego la gente dice que el café le gusta a todo el mundo, pero a su manera. Leche de soja, de almendras, light, sin lactosa, leche corporal... He visto a camareros ir a tomar la comanda con el disco duro externo. Pero no hay ningún camarero en la historia de la hostelería mundial que traiga la sacarina a la primera, es alucinante".

¿Y qué decir de ese parón en el trabajo para tomar café?: “Te sirve para escaquearte del trabajo y solo sirve con café, imagínate decir que te vas a la máquina a tomar una sopa juliana con picatostes. De hecho, el café tiene tan buena prensa que te puedes recorrer toda la ciudad para buscar uno que esté muy rico para ti y todos tus compañeros y que no sea de máquina".

Además, cuando sacamos el tema del 'caché' que te da llevar el café por la oficina, no hay nadie que no esté de acuerdo: “No solo no te penaliza, sino que llevar un café encima te da mogollón de prestigio, son puntos más, parece que sales de una reunión importante, que vas con prisa, como un ejecutivo agresivo”.

Jimeno y Fernando terminan con unas conclusiones que habrás escuchado más de una vez: “Oye Jimeno, y si me tomo un café con Jennifer López, es un café con JLO. No sé, sabes qué pasa, que si me tomo un café y me da por hablar 'me expresso'. Pues no lo sé porque creo que soy un poco corto".

