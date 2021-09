“Batalla de tópicos”: desde la muerte, pasando por la amistad y la digestión, hasta el arte andaluz

“¡Es lunes! Ya queda menos para el fin de semana” – “¡Ya ves! ¡Qué ganas tengo de hacer una escapada! Me encantaría ir a Cuba, pero antes de que se muera Fidel” – “Se ha muerto” – “¡No me digas! Si es que al final… no somos nadie. Hoy estás aquí, mañana allí. Lo siento muchísimo, mi pésame para toda su familia y para todos sus amigos”. Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

La amistad es muy valiosa: “Sí, porque amigos de verdad… los amigos de verdad se pueden contar con los dedos de una mano” – “Y tanto… los verdaderos amigos vienen en los buenos momentos cuando les llamas, y en los malos momentos vienen sin ser llamados”.

¿Y qué decir del trabajo?: “Si es que estamos muy estresados… hay que saber delegar” – “Hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. ¡Fíjate a mí, que me ha salido hasta una cana!” – “Pues ten cuidado con las canas porque te quitas una y te salen tres. ¡Ah! Y la digestión, después de comer, para bañarte, dos horas y media, mínimo. Y buenísimos los callos para las articulaciones porque tienen colágeno y a ti te encontré en la calle” – “¿Y tú como sabes todo eso?” – “Es que mi madre es doctora en Andalucía” – “Musho arte por allí, ¿eh?”.

Además, cuando sacamos el tema de la comida, no hay quién nos gane a tópicos: “Oye, ¿tu madre de dónde es?” – “Mi madre es del norte que se está más fresquito por allí” – “Qué bien se come por el norte” – “Pues sí, te voy a dar un consejo: si vas por carretera… donde veas camiones párate, porque si hay camiones es que se come bien” – “Es que en España se come bien en cualquier sitio…”

Jimeno y Fernando terminan con unas conclusiones que habrás escuchado más de una vez: “¿Y el Rey Emérito? Campechano, ¿El rey de ahora? Muy preparado, ¿En la puerta de los colegios? Si te dan calcomanías es droga, ¿Y lo de la Luna? Es un montaje, se grabó en un plató…” – “Esto es como todo… los perros se parecen a sus dueños y la natación es el deporte más completo”.

