Así vestía Álex Clavero de pequeño en el pueblo: "La camiseta grande para cuando el niño ensanche"

"Mira que camiseta más guapa... acabo de ver a un chaval y parece Eminem... antes vestíamos con lo que podíamos", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“De pequeños, los chavales de los pueblos vistiendo estábamos en competencia desleal con los de las ciudades. Mi madre me compraba la ropa a Antonio el gitano y las zapatillas en la cooperativa del pueblo. Venían tus amigos de Madrid y decías: "Ya tengo que ser guapo para que se fije una chavala en mí" y luego me dicen que soy muy gracioso para ser de Valladolid... ¡Algo tendré que tener!”, apunta Clavero.

“La furgoneta tenía de todo... todo malo pero de todo. ¿Os acordáis de los calcetines de la raya roja y negra? Les pegabas dos tirones y no bajaban de la rodilla... se daban de sí”, relata Calvero y añade: “Como se te fuera el cordón por las bermudas ya no lo volvías a ver. El cordón desaparecía, he metido un imperdible y no lo he vuelto a ver. También me compraba la camiseta grande para cuando ensanche”.

‘El Ascensor’es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.