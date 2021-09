"Aparcar en el cole": una odisea a la que hacer frente cada mañana

"Lo de llevar a los niños al colegio en coche está muy bien, pero qué escenas ves ahí, no hay amor", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica que hay un nivel de rabia muy alto: "Cuando los padres decían a ver si les daban la plaza en el colegio, no sabía que se referían a la de aparcamiento, que es la importante. A ver, lo ideal es parar un momento, dejar que tu hijo se baje y le controlas mientras entra al colegio. Pero no puedes, hay un jaleo que eso parece la Nascar".

Álex Clavero añade que no soporta los pitidos de los coches cuando se ponen nerviosos ante la acumulación de vehículos en las puertas del colegio. "Están los padres repartiendo los niños por las ventanillas que parece que van repartiendo los periódicos. Se nota que son su mundo y que la han lanzado con la fuerza del ABC que le han sacado de El País, y no me quites La Razón porque soy un As", añade con este juego de palabras.

Al final, Clavero concluye diciendo que "no se puede llevar al niño a clase con esa tensión, le van arrastrando dando botes que se le van saliendo los rotuladores de la mochila y luego en el pupitre parece que ha dormido en una thermomix. A ver si madrugas un poquito más, vas dando un paseito por la mañana y no derrapas desde por la mañana".

