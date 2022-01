Álex Clavero sube la cuesta de enero: "Ahora mismo solo hay una cosa que esté más cara que la luz y es..."

"Entre el Brexit, los chinos, el apagón... ¿Cómo puede estar todo tan caro? No vamos a poder soportarlo", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero asegura que la llamada "cuesta de enero" es insostenible: “Un amigo me dice que con el mismo dinero mete la mitad de cosas en la cesta de la compra, ¿qué te parece? Es verdad que está todo caro, el otro día pagué tres euros por un café americano. Me preguntó con qué lo quería y le dije que me echara de todo... ¡Con lo que he pagado!”.

“Es todo una salvajada. En Primark hay cosas por tres pavos, en lugar de bañado en oro venía duchado en plata”, insiste Clavero. Además, hay más cosas con el precio disparado: “Ahora solo hay una cosa que está más cara que el precio de la luz, Hazard el del Real Madrid, Bale te está pareciendo barato”.

