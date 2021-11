Álex Clavero se enfrenta a una nueva cena de empresa: "Me pongo nervioso con los jefes y el alcohol"

"Qué nervios, a ver si me porto bien y no la lío, yo en las fiestas estas no me muevo bien entre los nervios, el alcohol, los jefes... Puedes pasar de la cola de los pinchos a la del paro en cuatro cubatas", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica qué suponen las fiestas de empresa: "Me pongo nervioso con los jefes y el alcohol, no sé lo que digo. Un jefe me ha llegado a decir que si quería agua fría o del tiempo y yo le dije 'tinto'. A mí se me puso el anterior jefe al lado, me dio conversación y claro después de dos cubatas le dije que la nueva estaba muy bien, y él me dijo que era su hija. Estuve a punto de decirle 'yo, tinto'".

Álex Clavero añade que "con el único jefe que eso no me pasa es con El Pirata porque los comentarios ya los hace él. La gente me dice que él es auténtico. De hecho lo que más me gusta de RockFM es que lo más auténtico es pirata. A ver cómo se da, ¡yo tinto!".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en TRECEtv.es.