Toni Cantó, en TRECE: "No me extraña mi trayectoria, lo que me extraña es que todavía haya gente socialista"

Toni Cantó, director de Área de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, ha visitado este domingo 'Código Samboal', el programa de TRECE presentado por Ana Samboal. El político valenciano ha hablado de diversos asuntos. La actualidad del Gobierno de Sánchez, los liderazgos de Ayuso y Casado, el futuro de Ciudadanos y su salida de la formación naranja han sido algunos de los temas más importantes que han sido protagonistas de su discurso.

El primer asunto al que se ha referido Cantó ha sido el relacionado con los liderazgos de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Casado. Respecto a ellos, el político valenciano ha reconocido sentirse muy contento de poder trabajar con ambos: "Son dos personas a las que creo que conozco un poquito y son dos personas a las que quiero y admiro mucho. Pienso que son dos personas muy valientes. Está claro que Isabel es una persona muy valiente porque ha hecho política firme y hay un recorrido que le avala. Además, ha tenido que sufrir el ataque de toda la izquierda de una forma brutal".

Sobre Casado, recuerdo que cuando compartía escaño en el Congreso de los Diputados era un tío muy valiente al lanzarse a unas primeras en las que parecía que nadie daba un duro por él, pero se lanzó y consiguió liderar el partido en un momento muy complicado porque Ciudadanos estaba casi poniéndose por delante. Me gusta recordar que fue él quien puso a Ayuso y Almeida en esos sitios, y opino que ha tenido un fenómeno expansivo, ya que la victoria de Ayuso se ha vivido en otros lugares con optimismo", ha explicado Toni Cantó en TRECE.

También se ha referido a la situación en Valencia, donde ha cerrado la puerta a una posible candidatura en el futuro bajo las siglas del Partido Popular: "Yo no soy afiliado del Partido Popular y, por lo tanto, es impensable que yo lidere una candidatura a la Comunidad Valenciana o al Ayuntamiento de Valencia. Hay dos personas que además son muy buenas: Carlos Mazón y María José Catalá. Yo me he comprometido a ayudarles en todo lo que pueda, porque es fundamental sacar a Sánchez del Palacio de la Moncloa y a Ximo Puig de la Comunidad Valenciana".

"El problema es la incompetencia de Puig, porque al igual que en otras partes de España está gobernando con la extrema izquierda y los nacionalistas. Además, usan la misma teoría que los 'Pujolones', esa de decir siempre cosas como que 'España nos roba' para justificar su incapacidad. Siempre ponen por delante la ideología, son gente que aman el poder y aman mandar, y han vuelto a demostrar que el socialismo y el comunismo empobrecen", ha denunciado Cantó.

El papel de la izquierda en Valencia

También se ha referido a los intereses que los nacionalistas están defendiendo y apoyando respecto a su tierra: "Es increíble que en una institución como el Senado se acepte el término de 'Països Catalans'. Nunca ha existido y nunca va a existir. Es increíble también que se exprese que no se puede decir Valencia sin el acento valenciano y ya nos hayan impuesto una única manera de decir Valencia. Me parece increíble que para el PSC valenciano, así le llamo yo, el modelo sea Cataluña. Ahora mismo Valencia debería estar mirando a Madrid, que es el socio fundamental en muchos de los intercambios más importantes de Valencia, ya sea en materia comercial a través del puerto y también a través del turismo".

En este punto, Cantó ha querido lanzar su reflexión, que tiene que ver con el papel que la izquierda está jugando en la sociedad española: "La izquierda se ha olvidado de apoyar a los que tienen dificultades económicas y solo apoya a los que tienen dificultades sentimentales. Han olvidado la lucha por la riqueza y su distribución y ahora están con el victimismo. Ahora mismo en Valencia se habla más valenciano que cuando era pequeño. Esto lo que quiere manifestar es que las políticas de imposición no funcionan. No podemos imponer barreras y debemos motivar el aprendizaje de lenguas como el valenciano a través, si se permite, de la 'seducción' y no a través de la imposición. Esto a los nacionalistas les da igual porque se lo van a llevar a su terreno".

La función de su Oficina en Madrid

En cuanto a su papel como director de la oficina que defiende y potencia el español en Madrid, Toni Cantó ha subrayado su importancia, señalando que es una herramienta para potenciar empleo y riqueza en la región: "Sí que es necesario defender el español en Madrid porque no queremos perder las oportunidades que nos brinda para poder generar riqueza y empleo. Hay gente que no solamente renuncia a eso, también lo prohíbe y por tanto se empobrece. Ayuso decidió poner en marcha esta iniciativa, para la que me eligió a mí, para potenciar la creación de riqueza y empleo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es un lugar inmejorable para venir a aprender español".

En cuanto a la posibilidad de que Sánchez cree una oficina parecida en el seno de su Gobierno, el político valenciano ha descartado rotundamente a que se pueda ejecutar: "Él mismo ni se lo cree y creo que sus socios ya le han dicho que se puede ir olvidando de esa cosa que ellos demonizan tanto, que es el español".

Su salida de Ciudadanos

Respecta la situación de su exformación, Ciudadanos, Cantó ha explicado que no tiene nada que ver la actual formación naranja con la que era dirigida por Albert Rivera: "El principio del fin del Ciudadanos pienso que no tiene que ver tanto con lo que hagamos hecho algunas de sus figuras más mediáticas. Tiene que ver más con lo que terminó haciendo el partido. Hablo en pasado por el Ciudadanos en el que yo creía ya no existe. Apoyar aspectos que al final han sido inconstitucionales, como el estado de alarma, las campañas que se han hecho últimamente en Cataluña, o el colofón final, que fueron las mociones de censura hicieron que el Ciudadanos actual tenga muy poco que ver con el Ciudadanos que a mí me ilusionó desde el principio. Creo que cuando se fue Albert Rivera ya nada tenía que ver con el Ciudadanos original, el de la esencia y que fue apoyado por miles de personas".

Su salida de la formación naranja y su paso por varios partidos políticos ha generado siempre bastante debate, aunque Cantó ha querido reducir su importancia defendiendo que se trata simplemente de una evolución personal: "Creo que estoy llevando una evolución política lógica, como la que tiene que seguir cualquier persona con la cabeza amueblada. A medida que creces vas centrándote más en la práctica que en la teoría, más en la razón que en lo sentimental. No me extraña mi trayectoria política, lo que verdaderamente me extraña es que todavía haya gente que es socialista o comunista después de todo lo que han hecho.

"Ahora mismo, las pequeñas diferencias que pueda tener con un partido u otro, que siempre las he tenido, son irrelevantes ahora. Es tan importante que estemos todos centrados en que el próximo presidente del Gobierno no sea Pedro Sánchez que cualquier pequeño matiz no es relevante. Sinceramente, yo creo que la situación de este país puede ser absolutamente dramática si Sánchez repite otra legislatura con todo lo que tiene detrás", ha señalado Cantó.

Su futuro en política

Sobre la posibilidad de aparecer en unas futuras listas del Partido Popular, el político valenciano no ha querido ni afirmar ni rechazar cualquier escenario futuro: "No puedo hacer ningún vaticino porque si hace ocho meses me dicen que estaría donde estoy ahora no me lo creería. Están pasando tantas cosas tan rápido que no puedo vaticinar nada. Haré lo que haga falta y colaboraré para que se produzca un cambio de Gobierno".

Por último se ha referido a Albert Rivera, y a la posibilidad de que en un futuro cercano acabe vinculado al Partido Popular: "No tengo ni idea de lo que hará Albert, le veo muy bien ahora. Cuando coincido con él hablamos muy poco de política. Hablamos poco de Ciudadanos. No voy a hablar por él, pero yo tengo ahí un nudo sobre este tema que pienso que él tiene también. Es una persona que demostró una grandeza enorme y que estuvo a punto de conseguir algo muy importante. Albert Rivera se recordará como una persona muy relevante en la historia política de nuestro país, porque ha protagonizado discursos muy valiosos. La forma en la que Albert se enfrentó a la corrupción junto a personas como Girauta y compañía es algo que a muchos nos hizo congratularnos con la política".