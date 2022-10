Matilde Fernández sobre la Ley Trans, en TRECE: "Yo, como mujer y feminista, no creo en las teorías queer"

Matilde Fernández, presidenta del Comité Español de ACNUR, militante del Partido Socialista desde 1973 y exministra de Asuntos Sociales del Gobierno de España, ha estado en ‘Código Samboal’ de TRECE para dar su opinión sobre la nueva Ley Trans. ¿Destroza la lucha del feminismo? ¿Hace daño a la libertad por la igualdad entre mujeres y hombres?: “Creo que es una ley con muchos defectos de forma y con muchos problemas de fondo. Creo que se está produciendo una tendencia a legislar segmentando y dividendo en lugar de legislar, integrando y cumpliendo con el mandato constitucional. Esta ley no es la primera y tal vez es el momento de hacer una reflexión rigurosa del trabajo”

¿Qué leyes atentan sobre la igualdad? ¿La ley de violencia de género?: “Las mujeres somos el 51% de la población del mundo y llevamos dos siglos luchando por la igualdad, pero haciéndolo desde el reconocimiento de cada persona y el reconocimiento social para ir corrigiendo las desigualdades, cambiando las mentalidades de la sociedad”.

Matilde reclama “una llamada de atención a cómo se está legislando últimamente. Yo, como mujer y feminista, no creo en las teorías ‘queer’. No creo en que sea el género fluido y el género por encima del sexo… en esto no creo, produce una inseguridad tremenda y no van a ningún lado, no creo en la legalización de la prostitución, no creo en los vientres de alquiler y no creo que la pornografía se tenga que normalizar. En su conjunto va contra los derechos humanos y yo, como ser humano y como mujer, no lo puedo aceptar”.