Karina, en TRECE: "Adolfo Suárez fue como una luz para el país"

La reconocida artista nacional Karina ha visitado este domingo el plató del programa de TRECE, 'Código Samboal, para repasar su trayectoria profesional y para desvelar algunos de los proyectos que tiene pensados para el futuro, como son la publicación de su biografía y la grabación de una miniserie.

Al comienzo, la artista ha recordado con cariño aquellos años que supusieron su explosión artística: "Un poquito se añora la eterna juventud. Soy de las personas que me gusta tener buena memoria para no cometer errores pasados".

También ha contado una anécdota sobre la grabación del videoclip de 'El baúl de los recuerdos' en Madrid: "Ese vídeo se grabó en uno de los paseos del Retiro en Madrid, y lo grabó Valerio Lazarov sin permiso. Luego ya dijeron que si era para la televisión no pasaba nada".

Además, Karina ha dado varios detalles sobre la biografía que acaban de terminar de escribir sobre ella: "Acabamos de terminar un proyecto bastante ambicioso, por lo que tardará en ver la luz. Es mi biografía. Se van a descubrir más cosas profesionales que personales. Por ejemplo, hay una Karina con 29 años que va a renovar su contrato y le dice la empresa discográfica que no renuevan a 'horteritas'. Nunca pensé que 'En un mundo nuevo', canción que llevé a Eurovisión, tuviese una letra hortera. A raíz de ahí me quedé sin casa de discos y fue como si a un paracaidista le cortan las cuerdas del paracaídas. Al final tuve un paracaídas invisible que evitó que me estampase contra el suelo. A partir de ahí fue un largo caminar buscando nuevas oportunidades".

"Yo incluso me grababa mis propios discos, aunque a mi madre no le hacía mucha gracia porque decía que el dinero se necesitaba para otras cosas, pero yo decía que una cantante sin disco era como un jardín sin flores. Hay cosas en el libro que van a interesar mucho a las nuevas generaciones que se van a dedicar al mundo artístico. No crean que es tan fácil. No es un camino de rosas", ha señalado la artista.

Además, ha recordado su paso por Eurovisión: "Tengo unos recuerdos inolvidables de Eurovisión. Fue uno de los momentos más importantes de mi carrera y siempre lo llevaré en mi corazón. Eurovisión es un escenario muy difícil. Creo que eso el público lo valora".

También ha explicado cómo afronta la pandemia, señalando que está a punto de ponerse la tercera dosis de la vacuna: "Me ha dado mucho miedo. Tengo las dos dosis puestas y ya me han avisado para ponerme la tercera. Me voy a poner la vacuna porque quiero estar muy bien de salud. Además, tengo mucha esperanza de cara al año que viene porque estamos luchando mucho por una miniserie y la idea es que yo haga de mi madre. Ahora están buscando a una niña en los castings parecida a mí".

Echando la vista atrás, Karina ha recordado como vivió la España de la transición, época que desde algunos sectores de la política se pone en duda en la actualidad: "Aquel momento lo viví con mucha esperanza. Yo conocí personalmente a Adolfo Suárez y pienso que fue la luz para el país, Creo que cuestionar lo que en su gran mayoría hicieron todas esas personas de diversos pensamientos es un problema porque creo que nos falta solidaridad. Tenemos que mirar hacia adelante, aunque consideremos de manera distinta. Se necesita mucho respeto".