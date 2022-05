Juan Bravo, en TRECE: "A veces nos duele que no se quiera reconocer lo que se ha hecho en Andalucía"

El Consejero de Hacienda y nuevo vicesecretario económico del Partido Popular, Juan Bravo, ha participado este domingo en el programa de TRECE 'Código Samboal', donde ha repasado las principales claves de la actualidad económica tanto en Andalucía como en el resto de España.

En cuanto al Día del Trabajador que se ha celebrado este lunes, el consejero ha señalado que se trata de una jornada perfecta para reflexionar sobre la realidad económica de nuestro país: "Creo que tenemos un enorme reto por delante ante la situación que atraviesa nuestra economía, con elementos negativos en cuanto a la valoración relacionada con el crecimiento que va a experimentar nuestro país. Creo que es un enorme reto sobre el que tenemos que trabajar, por eso pienso que hoy es un día para hacer esa reflexión".

También ha mostrado su rechazo a la posición positivista que han vendido Gobierno y sindicatos durante toda esta jornada de domingo: "Hay elementos que hacen ver que no, somos el primer país de la Unión Europea que no va a recuperar en el año 2022 todo lo perdido anteriormente por la pandemia, hemos tenido los últimos datos de la EPA que no apuntan en positivo, no somos capaces de ejecutar fondos europeos, tenemos retos por delante en cuanto al ámbito de la administración pública. Creo que cuando se dan los datos de empleo también se tienen que separar los que corresponden a trabajo público y los que corresponde a privado. Como ciudadano de este país me gusta lo bueno y mucho que le pase, pero creo que no es como lo están planteando los sindicatos. El paso de los meses nos lo demostrará".

En cuanto al rechazo del Partido Socialista a la propuesta de Feijóo para realizar una rebaja fiscal, Bravo ha subrayado que el PSOE solo ha pensado en sus intereses: "La reforma laboral de este país, que llegó a 20.000 millones de empleos, fue diseñada por Fátima Báñez. Al principio iban a derogarla y al final hemos visto que han retocado tres detalles y han mantenido esa reforma que es la que está permitiendo crear empleo. La principal diferencia es que el presidente Feijóo plantea una serie de medidas complementarias a Pedro Sánchez para intentar mejorar la situación a las rentas medias y bajas y también una mejora de los fondos europeos. Los que no han salido de ese 'no es no' es el Partido Socialista, al que ni le vale Casado, ni Isabel Díaz Ayuso, ni Feijóo. Siguen en el 'no es no' y tenían que decidir entre esta propuesta, que era la mejor para los españoles, o lo que era mejor para ellos, para el propio Gobierno, que era pactar con Bildu.

"Todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular han rebajado impuestos en el año 2022. Por lo cual, no le estábamos pidiendo al Gobierno de España nada distinto a lo que ya habían anunciado las comunidades del Partido Popular. Creo que pedíamos algo coherente en cuanto a números y a principios", ha recalcado el consejero de Hacienda andaluz en TRECE.

También se ha mostrado sorprendido por la postura que ha adoptado Vox en Andalucía en los últimos, ya que a su juicio ellos también forman parte del crecimiento económico que ha experimentado la región en los últimos tres años: "Yo creo que en Andalucía hemos podido realizar un cambio después de 37 años. Un cambio sosegado, moderado y con resultados. Prometimos que rebajaríamos impuestos y lo hemos hecho (...) Lo que se ha conseguido en Andalucía es lo que querían los andaluces, y era ser líderes. Somos líderes en autónomos, hemos sido líderes en el dato interanual de la EPA, hemos liderado en algunos momentos la captación de inversión extranjera, las exportaciones. Yo creo que Andalucía a día de hoy, a pesar de la pandemia y la guerra, es muy diferente a la que había en el año 2019, y además demostrando que se puede hacer de la mano de mucha gente. Sería injusto, a mi juicio, por parte de Vox, que no se reconociese que durante tres años se ha producido un cambio en el que ellos también han participado. Creo que en ese cambio tranquilo, moderado y sosegado, pero decidido hacia reformas y hacer una Andalucía líder y locomotora también han sido parte -Vox-, no entiendo por qué ahora quieren exagerarlo y no reconocer algo de lo que ellos también han sido parte".

"A veces nos duele que no se quiera reconocer lo que se ha hecho en Andalucía. Era una comunidad autónoma que después de tantísimos años solamente había tenido el gobierno del Partido Socialista. Hemos hecho el cambio y creo que ha funcionado. Queda mucho por hacer, pero el cambio ha funcionado. No es campaña electoral, es un agradecimiento a la sociedad y a las partes que han participado".

En cuanto a la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 19 de junio, Juan Bravo ha defendido que es el momento perfecto para contar todo el bien que se ha hecho y lo que se quiere hacer para que Andalucía siga siendo una locomotora: "Es un momento en el que tenemos que explicar todo lo que hemos hecho, lo bueno y pedir disculpas si hemos hecho algo mal. Ahora es el momento de decir a dónde vamos, y reiterar que si queremos que Andalucía sea una locomotora, y que en algunos momentos ha sido junto a Madrid los que realmente los que han tirado de este país, se tiene que consolidar ese proyecto. Debe ser de ocho años para, realmente, ver que esas medidas sean extensibles al conjunto de la comunidad autónoma. Debemos acabar con esa Andalucía de dos velocidades para que los andaluces vean que existen oportunidades".