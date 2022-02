Joaquín Leguina, en 'Código Samboal': "Con quien mejor están los separatistas es con Sánchez"

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha visitado este sábado el plató de TRECE, desde donde ha analizado, junto a Ana Samboal, la actualidad política. Ha comenzado por el tema de la semana, la aprobación de la reforma laboral, apuntando que "no cree que se haya roto el bloque de investidura de Sánchez", ya que "los separatistas están mejor con Sánchez que con nadie". Además, ha apuntado que "no entiende" porque el Partido Popular no se abstuvo en la votación, "teniendo en cuenta lo que dijo Fátima Baños, que fue ministra de Trabajo. Es verdad que ahora trabaja para la CEOE, pero les dijo desde el principio que se abstuvieran".

En cuanto a la elección de los políticos, como tiene lugar hoy en día, Leguina se ha mostrado en contra. "El sistema de selección de las élites políticas es un desastre porque el sistema de selección de los políticos es muy interior y lo menos que se les pudiera exigir es que hubieran trabajado alguna vez fuera de la política. El 80% de los diputados a Cortes no han trabajado nunca, ¿cómo nos puede representar gente que no ha trabajado nunca?", y ha lanzado un mensaje a Sánchez, asegurando que en "las falsas primarias, eligen a un líder que no es líder, es el dueño del partido, como el caso del PSOE con Sánchez".

"El poder de los partidos se gesta en la transición y está en la Constitución porque había que recuperar el sistema de partidos que se había perdido con tantos años de dictadura. Entonces tenía sentido, pero ahora hay que soltar lastre, y a ver quién se atreve ahora a hacer una ley de partidos donde se les olvide el tema de haber trabajado y otros asuntos", ha defendido el socialista.

Por otro lado, ha asegurado que "si el PSOE y el PP no están de acuerdo en muchas cosas vienen los nacionalistas y los de Podemos" y ha añadido que "el Gobierno que Rubalcaba llamaba Frankenstein es una locura". En cuanto al presidente del Gobierno, Leguina ha apuntado: "A Sánchez se le pueden criticar muchas cosas, pero hay que reconocerle una: la habilidad que tiene para sobrevivir. Cuando quiere es socialdemócrata, cuando quiere es de extrema izquierda".

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha apoyado a Ciudadanos en alguna ocasión, motivo por el cual "casi le echaron de su partido", y ha recordado lo ocurrido. "yo hago lo que me parece que tengo que hacer. Vino a verme Rivera y me dijo, ¿te vendrías conmigo a apoyar esto? Fui a apoyarle y me pareció una buena idea que el mismo destrozó. Le tengo afecto personal, pero políticamente fue un desastre", ha narrado.

Respecto a Podemos, Leguina ha sido tajante: "La extrema izquierda me da mucho miedo y personajes como Iglesias también. La que me da menos miedo es la ministra de Trabajo. Creo que Yolanda Díaz es mucho más sensata que la media y además es hija de un sindicalista de CC.OO. y por eso es del PC". Además, ha asegurado "tener buena relación con sus sucesores": "Con ellos personalmente siempre me he llevado bien, aunque uno me gustan más que otros". Y ha hecho mención a dos nombres en especial, primero Cristina Cifuentes, que apunta que es "la que menos le gusta de todos", y después Isabel Díaz Ayuso, asegurando que "lo está haciendo bastante bien".

Leguina también ha tenido unas palabras para la separación de poderes, que califica como "imprescindible" en democracia: "Yo creo que hay que cambiar el sistema de selección de la dirección de los jueces, hay que sacar la mano de ahí, y luego respetar. En parte sí deberían elegirlos los propios jueces, también los colegios de abogados. Politizar a la justicia es malo, se haga con intención o no". Además, ha asegurado que "el Rey Juan Carlos sí tendría que volver, ¿qué pinta este hombre allí? Nada, aunque esté a gusto y le traten bien".

Por último y como experto en demografía ha lanzado y mensaje en cuanto a la fecundidad en España, que ha recordado que es la más baja de todo el mundo: "En las encuestas de Europa se pregunta a las mujeres cuántos hijos le gustaría tener en las condiciones que tiene, les gusta tener más del doble de los que luego tienen. Ayudemos a estas mujeres a que cumplan sus deseos", concluía.