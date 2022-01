Esperanza Aguirre, en TRECE: "Es una desgracia que tengamos a los comunistas en el Gobierno"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido entrevista este sábado en el programa de TRECE 'Código Samboal', donde ha analizado los principales asuntos que marcan la actualidad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este sentido, la política ha hecho la siguiente reflexión sobre la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia: "Nadie quiere ir a la guerra, pero esto es un tema muy complicado. No hay que olvidar que Kiev fue la primera capital de Rusia. El tema está muy complicado con 100.000 soldados rusos en la frontera. Mi opinión es que Rusia quiere más influir que invadir".

También se ha referido a la cuestión del lema 'No a la guerra', adoptado estos días por la bancada de Unidas Podemos en el Gobierno: "Que lo diga Ione Belarra me parece muy lógico, nadie quiere la guerra. En la segunda guerra de Irak, que es donde inventaron lo de 'No a la guerra' nosotros no estábamos en la guerra como tal, estábamos en la reconstrucción".

"A mí me gustaría que hubiera más fisuras. Me parece que es una desgracia que en España tengamos a los comunistas en el Gobierno, por lo tanto, me gustaría que no estuvieran. Tenemos un Gobierno que es la tormenta perfecta: al Partido Socialista se le han unido todos los enemigos de España", ha subrayado Aguirre sobre las divisiones internas en Moncloa.

En cuanto al futuro político de nuestro país, la dirigente del Partido Popular ha señalado que las reglas han cambiado, y que el centro-derecha está llamado a entenderse para acabar con la gobernanza de Sánchez: "Ahora ya no se va a acceder al Gobierno como en 1996. Ahora hay que tener 176 escaños para entrar en el Gobierno y eso nos debe motivar a todos para alcanzar ese número y que Pedro Sánchez no siga en el Gobierno. Creo que tenemos que entendernos. Por ejemplo en Madrid Vox ha apoyado a Ayuso en los Presupuestos y no al alcalde Almeida. Pero aquí lo más importante es crear una alternativa a Pedro Sánchez. Claro que quedan dos años de legislatura, lo malo es que a eso se sumaran cuatro más".

También ha comentado su pronóstico sobre las elecciones del próximo 13 de febrero en Castilla y León: "Siempre hemos ganado en Castilla y León salvo las últimas. Estoy convencida de que Mañueco va a ganar las elecciones. Lo importante es que el PP tenga una mayoría suficiente para formar gobierno".

En relación con la situación interna del PP, Aguirre ha mostrado su apoyo al liderazgo de Pablo Casado: "Yo soy 'pablista' a muerte como dicen mis amigos. Voté a Pablo Casado con una ilusión enorme. Pablo cogió el partido en un momento muy difícil. El partido en el que José María Aznar consiguió mantener a todos juntos, lo recibe Pablo Casado dividido en tres".

Además, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que mantiene muy buena relación con Mariano Rajoy y Alberto Ruiz Gallardón: "Siempre he tenido una relación personal muy buena con Mariano Rajoy. La cuestión es que a Rajoy no le gustan los líos en política y confieso que a mí me gustan. Alberto y yo hemos sido amigos desde el minuto uno. En política pensamos diferentes, pero el Partido Popular no es una secta y hay espacio para todos".

En cuanto a su pasado político, Esperanza Aguirre ha confesado en 'Código Samboal' que se siente satisfecha con lo que hizo y con las ideas que siempre ha defendido: "Seguro que cometí errores, pero estoy contenta con lo que hice. Por ejemplo impuse la libertad de horario en los comercios, libertad a la hora de escoger los colegios, en la Sanidad libertad de elegir médico... No me sentí acusada, a diferencia de la presidenta Ayuso, a la que admiro, tenía mayoría absoluta. Siempre he defendido mis principios y si la corrección política dice cosas como que a los hombres hay que quitar la presunción de inocencia o que todas las mujeres somos víctimas pues no estaré de acuerdo". Por último, la dirigente del Partido Popular se ha mostrado partidaria del feminismo que busca la igualdad: "Al feminismo verdadero, aquel que busca la igualdad, por supuesto que lo apoyo".