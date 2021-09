Ángela Delgado, ASAJA Canarias: "La ceniza ha provocado una penumbra constante en los cultivos de La Palma"

El programa de TRECE 'Código Samboal' ha podido hablar con Ángela Delgado, Presidenta de ASAJA Canarias, bióloga agraria, propietaria de explotaciones de agrarias, cooperativista, que ha explicado cuál es la situación actual de los agricultores de La Palma debido a la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Para empezar, Delgado explicaba que "la pérdida ahora mismo es incuantificable". "Todavía no tenemos datos de personas afectadas ni de hectáreas porque este daño todavía no ha terminado, no ha hecho más que empezar", decía la presidenta de ASAJA y contaba los daños que ya pueden percibirse, como la falta de riego en multitud de fincas, la imposibilidad de acceso a muchas de ellas o el corte de la red de estanque que permite regar otras.

La ceniza también está afectando al sector, ya que está cubriendo los techos de los invernaderos. "Es como si se hiciera de noche en los cultivos, no anochece ni atardece, es una penumbra constante", contaba mostrando la gravedad de la situación.

También ha facilitado algunos datos sobre su producción anual y su competencia. "Al año, Canarias envía 420 toneladas de plátanos, de los que el 35% provienen de La Palma. Nuestro mayor enemigo es la banana, que proviene de terceros países, y es quien pone el precio del plátano. Somos el plátano más cercano a Europa, vendemos una fruta segura y mucho más sabrosa que la banana, principalmente por ese origen y por la distancia que tarda en llegar al consumidor porque es mucho más fresca", eran las palabras de Ángela Delgado.

"Esto puede durar mucho tiempo, pero el daño es tremendo, no solo por la gente que vive del plátano, sino por las infraestructuras que dependen del plátano. Es una isla muy dependiente de la agricultura", decía la bióloga, consciente de la difícil situación que atraviesa la isla y el sector agrícola.

Además contaba el seguro que tienen los agricultores, que no será suficiente en este caso. "Nosotros tenemos el seguro colectivo del plátano, pero no cubre esto. Cubre pedriscos, golpes de calor... Pero no la erosión de un volcán. Tendrán que venir los fondos de solidaridad que se pueden solicitar cuando hay un daño al PIB del más del 1%. Lo que habrá que hacer por parte de las administraciones públicas será organizar la solicitud de esas ayudas para que no quede nadie fuera de esas indemnizaciones", concluía.