José Luis Garci confirma la segunda temporada de 'Classics' en una entrevista exclusiva en TRECE

Si te preguntabas... ¿Habrá oportunidad de 'volver a empezar'? La respuesta es sí. Así lo anunciaba José Luis Garci, el célebre director, productor, guionista, autor, crítico y presentador del espacio que cada viernes ha reunido a los fans del séptimo arte frente al televisor. Lo ha hecho en una entrevista en exclusiva para TRECE tras la emisión del coloquio y de la película que ha puesto el broche de oro final a la primera temporada en ‘CLASSICS’: “Casablanca”.

Entrevista en exclusiva a José Luis Garci

Pregunta: ¿Qué balance haces del programa?

Rrespuesta: Poco tiempo. Es solo una temporada… hay que estar dos, tres, cuatro años para saber si hay gente que se engancha, que tiene 14 años y con 17 tienen clara la vocación. La experiencia nueva es estupenda. Las películas que hemos puesto, los colaboradores… yo creo que muy bien. Aprobado.

P: ¿Cómo ha sido volver a la televisión?

R: Para mí esto no es televisión, es como un programa cultural donde el cine lleva todo. Es un arte pirata que ha robado de otros artes y que te guste el cine, supone que también te gusta ir a museos, leer, escuchar conciertos… esto es lo bueno que tiene el cine.

P: ¿Alguna película te ha sorprendido tras verla de nuevo?

R: Es difícil que te sorprenda porque las has visto muchas veces y precisamente las eliges pensando que pueden gustar a la gente. Me ha causado mucha alegría ‘La humanidad en peligro’. Estoy convencido de que hay sumergidos en el mundo del cine muchas películas que no las hemos valorado todavía como esta. Otra que también me ha gustado mucho revisar es la de ‘Nadie puede vencerme’ que es de boxeo y el coloquio fue distinto porque había aficionados al boxeo.

P: ¿Cuál es la rutina para preparar ‘Classics’?

R: Se eligen las películas, las vuelves a ver otra vez más, eliges a la gente idónea para cada película… toda la gente que viene, viene porque le gusta el cine y yo elijo gente que trasmita ese amor al cine a los demás. Cuando empecé a hacer este tipo de programas no se habla nunca de la película cuando están en maquillaje porque haces el coloquio antes de empezar. Nadie sabe si te gusta mucho o no.

P: ¿Cómo es trabajar en TRECE?

R: Para mí no es nada extraño porque llevo viniendo a COPE mucho tiempo y está en el mismo sitio. Sigo colaborando en COPE hablando de boxeo en ‘El Partidazo’. La gente que me he encontrado aquí es estupenda. Aquí no hay problemas, es llegar y sentarte y hacerlo. Siempre se hace del tirón, como si fuera directo. Hay muchas imperfecciones y eso está bien. No hay autocue, todo el mundo habla de lo que le parece la película.

P: ¿Habrá segunda temporada de ‘Classics’?

R: Yo creo que para eso estamos aquí, ¿no? Ahora si me dices que no va a haber después de esta charla… esto es porque nos han comunicado que hay segunda temporada y me parece fenomenal. Lo vamos a hacer con las mismas ganas y el mismo entusiasmo. En esta temporada hemos empezado con 'Ciudadano Kane' y terminamos con 'Casablanca'. Creo que están bien elegidas. Esta vez también intentaremos empezar con una joya del cine y terminar con otra.

P: ¿Le gustaría grabar el programa en otras localizaciones?

R: No, esto es así. Esto es la magia de un paltó. Este es el lugar y sobre todo es el entusiasmo con el que la gente habla y a nosotros mismos nos sorprende escuchar a los demás porque a veces no te habías percatado de que en ese momento ocurre algo fundamental en la historia. El cine es un arte popular y tiene que ser sencillo y natural. Ahora estoy salvado porque este programa es de películas clásicas, pero si fuera al Festival de Cannes no entendería nada y me aburriría mucho. No digo que no sea bueno, es que yo no soy el espectador ideal. Al que le gusta el cine le gusta la edad que tenga, pero ahora hay un tipo de cine que dudo que sea clásico dentro de unos años. Ahora todo está cambiando, con los Óscar también, se está contaminando por las plataformas… para mí las plataformas era lo que llevaba Humphrey Bogart en las películas porque era bajito.

P: 40 años de ‘Volver a empezar’… ¿La veremos en ‘Classics’?

R: En un programa mío no creo porque me parece un poco raro poner una película que yo haya hecho. Me hubiera gustado hacer una cena, pero solo quedamos el montador y yo y es una sensación extraña. Fue la primera vez que el español, el idioma de Cervantes, ganaba un Óscar. Para mí ha sido más importante a nivel personal haber estado nominado cuatro veces el Óscar más que haberlo ganado en una ocasión. Al no haber ido a la escuela de cine, yo me fijaba en el cine clásico americano y, de alguna forma, me recompensaron porque era un tipo de filmación que tenía mucho que ver con el americano. Tú abres la puerta y luego llegan muchos mejores.

P: ¿Le gusta ver el programa cuando se emite?

R: No lo suelo ver a no ser que sea por un motivo especial, porque alguien no estuviera bien, enfermo… como yo no tengo redes, mejor no saber nada, si ha gustado, si no ha gustado… esto se sabrá con el tiempo cuando por la calle te dicen que han visto una película que no conocían o que estudian en la escuela de cine. También está muy bien para la gente mayor que recuerda todos esos clásicos. Me gustaría, en esta segunda temporada, poner alguna película muda porque hemos sido muy injustos con él y es fantástico.

P: ¿Cuáles son tus futuros proyectos?

R: Ahora saco un libro que se llama ‘Telegramas cinéfilos’ que fue durante un año que estuve escribiendo, en el cultural del ABC, unos telegramas sobre una película y no es que tenga ningún proyecto, pero siempre que hablas de algo se fastidia. No sé si seguiré escribiendo, me gustaría escribir de deportes: fútbol, boxeo… me gustaría seguir, aunque cada vez me cuesta más escribir. Tiene mucho que ver con el cine, juegas con el tiempo y el espacio con la escritura. Lo que no me gustaría perder nunca es la curiosidad, cuando pierdes la curiosidad se acerca el final. Es fundamental seguir teniendo curiosidad.