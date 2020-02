Chencho Arias, en TRECE: “Ábalos mintió y ante un tribunal sería condenado”

El experimentado diplomático y colaborador de COPE, Inocencio Arias, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la polémica sobre la reunión entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Según Arias, hay dos cosas que han quedado totalmente claras y confirmadas. La primera, que el Gobierno ha mentido. Y la segunda, que la señora Delcy Rodríguez vulneró la legislación comunitaria.

“Hay dos cosas que han quedado muy claras. En primer lugar, lo que no puede negar el ministro es que el Gobierno ha mentido reiteradamente. Eso, el Gobierno. Y por otro lado, que la señora Delcy Rodríguez vulneró la legislación comunitaria, y España pertenece a la Unión Europea. Esa es otra cosa que el Gobierno no puede negar. Si hablaron durante 40 minutos o 31, la llamada al presidente o no... Eso, yo puedo creer lo que digan. Lo que está claro es que el ministro Ábalos mintió”, ha argumentado rotundo Arias.

“Los dos hechos son indudables. Uno mintió en diversas ocasiones y, ante un tribunal o un órgano que lo juzgara, sería condenado por mentiroso porque se ha corregido quinientas veces. Y luego, es inconcebible que esta señora entrara en territorio español. Delcy Rodríguez piso territorio español y estaba claramente prohibido por la legislación comunitaria”, ha terminado diciendo el diplomático.

Ábalos evita dar explicaciones

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado este martes que se oculte para no contestar en el Senado por su polémico encuentro en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como sostiene el PP, al que ha retado a preguntarle concretamente por este episodio.

Ábalos ha acudido a la sesión de control de la Cámara Alta, pero no para responder, como esperaba el grupo popular, a una interpelación sobre esta entrevista, que el Gobierno ha decidido que atendiera la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hoy ausente de la sesión.