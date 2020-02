Asaja Extremadura, a Sánchez: "Menos cobardía y no echar la culpa a los demás, y más afrontar los problemas"

Ángel García, presidente de Asaja Extremadura, ha comentado en 'El Cascabel' la crisis que están viviendo los agricultores: "En Extremadura decimos que cuando un cobarde no es capaz de asumir su responsabiliad, busca un tercero al cual echarle la culpa. En este caso, Sánchez busca a los supermercados, cuando sabe que el incremento del SMI supondría un conflicto como el que estamos viviendo ahora".

"Esto es muy sencillo, creemos que lo que tiene que percibir el agricultor es un precio del siglo XXI y no del siglo XIX, pero para que podamos pagar un salario acorde al siglo XXI (...). Este año se ha quedado un 30% de la aceituna en el suelo sin recoger porque no merecía la pena, no cubría los costes de producción", añadía García.

