Vacaciones en coche: ¿Qué documentos debes tener en regla o renovar?

¿Has decidido planificar una escapada vacacional en coche? Cada vez son más las personas que optan por hacer rutas en sus propios vehículos: La libertad que proporciona, la independencia o la comodidad son algunas de sus principales ventajas. No obstante, para poder hacerlo con las máximas garantías en materia de seguridad, es importante contar con la documentación exigida.

¿Cuáles son los documentos que deberás tener en regla o renovar? A continuación te hablamos de ello. ¡Toma nota!

Documentación del coche para circular en España y la UE

Para poder circular por la vía pública dentro de España y de la Unión Europea en cumplimiento con la normativa vigente deberás contar con cuatro elementos básicos.

Seguro del coche

El ordenamiento jurídico español obliga por ley a circular con un seguro de coche vigente. En general, el seguro de coche tiene un año de validez, no obstante, no se trata de un período estandarizado o, al menos, no absoluto. En realidad depende de la aseguradora o del producto en cuestión. Por ejemplo, aquí puedes echar un vistazo a las especificaciones de los seguros Verti. Para tener controlado cuál es su periodo de validez deberás analizar el contrato. Aunque no esté tipificado en el código penal como delito y, por lo tanto, no lleve aparejado penas de prisión, la conducción sin seguro va asociada a una sanción administrativa elevada que puede ir desde los 600 euros hasta los 3.000.

Permiso de conducir

En primer lugar, deberás tener actualizado y en vigor tu permiso de conducir. La vigencia de tu carnet depende del tipo de vehículo que utilices. En el caso del Carnet B y tal y como ocurre con los carnets de ciclomotor y moto, la renovación debe llevarse a cabo cada diez años. No obstante, si el conductor sobrepasa los 65 años de edad, la renovación debe llevarse a cabo cada cinco años. No olvides que circular con el carnet caducado va asociado a una sanción económica de 200 euros. Además, en el caso de que circules sin estar en posesión del mismo, ya sea por haber perdido todos los puntos o por no contar con uno, la infracción pasa a convertirse en un delito tipificado en el código penal y conlleva penas de prisión.

Permiso de circulación

Por otro lado, en el interior del vehículo debe estar el permiso de circulación, es decir, el documento que acredita que tu coche está matriculado y en donde se desglosan algunas de sus características técnicas. Aunque su renovación no tiene por qué ser periódica, sí que debes tener en cuenta que existen ciertos supuestos en los que pasa a ser un trámite obligatorio. Por ejemplo, en el momento de la compra del vehículo, cuando se lleve a cabo un cambio de nombre de otros datos o, también, cuando se lleva a cabo algún tipo de reforma mecánica o técnica. Su vigencia es permanente, es decir, será válida hasta el momento en que tu coche sea dado de baja. Trata de llevar siempre contigo el documento original para evitar cualquier tipo de incidente o, al menos, si optas por una copia, no olvides que esta debe ser compulsada (tener validez legal). En caso contrario, puedes exponerte a una multa de 60 euros. Además, en caso de que los datos del titular no sean correctos o estén desactualizados, podrás ser sancionado con una cuantía de 80 euros. Esta se incrementará hasta los 200 si tu permiso de circulación está suspendido o, en caso de que esté extinguido porque se trate de un vehículo dado de baja, puede llegar hasta los 500.

Documento de ITV

La periodicidad con la que debe superarse la Inspección Técnica de Vehículos puede variar en función de algunas variables como, por ejemplo, la edad del vehículo, su tipología o las características asociadas a ella. Debes saber que en el caso de los coches o turismos, están exentos de superarla hasta que transcurren sus cuatro primeros años de vida. A partir de entonces, el examen debe celebrarse cada dos años. No obstante, si hablamos de un coche que tiene una edad superior a los diez años, la periodicidad de la ITV pasa a ser anual, es decir, debe llevarse a cabo cada año. Obtener el documento y la pegatina que acrediten la superación de la inspección se convierte en algo imprescindible si tenemos en cuenta que, en caso contrario, la ley impone una sanción de naturaleza económica, así como la retirada del permiso de circulación.

Aunque la mayoría de conductores conocen este tipo de detalles, no es infrecuente que muchos descubran poco antes de salir de vacaciones que alguno de sus documentos no está vigente. El resultado puede ser un retraso considerable de la fecha de salida o, incluso, la exposición a riesgos bastante graves.

Documentación del coche para circular en el extranjero

La documentación que hemos especificado en el epígrafe anterior también es extensible cuando hablamos de circular fuera de la Unión Europea. No obstante, en este caso, es necesario contar con el permiso internacional de circulación que expide la Dirección General de Tráfico. Además, también deberás contar con la Carta Verde, es decir, el documento que certifica que tu coche tiene seguro. Probablemente ya sepas que abandonar la Unión Europea en coche en realidad no es algo difícil. No obstante, es un requisito imprescindible que solicites la documentación pertinente antes de hacer tu salida.

A pesar de ello, estamos hablando de trámites burocráticos que están expuestos a determinados plazos o períodos administrativos, por lo que abordarlos con antelación será fundamental para planificar tus salidas. Si estás pensando en salir de viaje en coche no retrases este tipo de gestiones y déjalo todo preparado tan pronto como puedas. De lo contrario, puedes verte sujeto a ciertos contratiempos que perjudiquen tu experiencia vacacional.