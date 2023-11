Trece años de TRECE: así es por dentro una televisión que llega cada año a 33 millones de personas

TRECE está hoy de aniversario.

El 29 de noviembre de 2010 arrancaba una apasionante aventura que les ha llevado a contar la existencia de dos reyes, de tres papas, de tres presidentes del Gobierno, de infinidad de procesos electorales e, incluso, la dura pandemia del COVID.

Pero no sólo eso.

En estos 13 años, TRECE ha emitido la misa a diario y con los diferentes programas religiosos ha viajado para contar lo que estaba pasando en 60 países. En este sentido, el momento más visto fue la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco el 27 de marzo de 2020 con más de un millón de espectadores.

TRECE siempre se ha sustentado en tres pilares: acompañar, entretener e informar.

Gracias a esta fórmula, por ejemplo, más de 5 millones de personas siguen cada mes la actualidad con 'El Cascabel' de Antonio Jiménez.









Un equipo, como cuenta el propio comunicador, que lleva preparando el programa desde las 12 de la mañana para no perderse nada y tener todas las claves de la actualidad controladas.

Y como sucede con 'El Cascabel', si TRECE al día de José Luis Pérez sale adelante, cada noche de lunes a viernes al igual que el resto de la programación de TRECE, es por el incansable trabajo de 120 profesionales.





120 profesionales como Edu López que trabaja en Continuidad y Control Central, el corazón de este canal televisivo y que, como cuenta en el vídeo que acompaña a esta noticia, "desde aquí se ve todo y se escucha casi todo".

Otro de esos lugares 'behind the scenes' imprescindibles para que el trabajo luzca es la sala de maquillaje. Allí, Marta Callejo es una de las encargadas de "poner estupendos" a los comunicadores, colaboradores e invitados.

Marta cuenta que "se lo toman como su momento de relax y de calmar los nervios antes de entrar al directo". Además, confiesa que la sala de maquillaje, en muchos momentos, se convierte en una especie de gabinete psicológico donde se crean muchos vínculos de confianza. También hay espacio para los momentos divertidos: "Gente aquí dormida... muchísima. Hemos escuchado muchos ronquidos".





Comprometidos

Desde luego, si algo tienen estos 120 profesionales que trabajan, cada día, para que TRECE siga siendo una referencia para informarse y entretenerse eso es compromiso.

Algo que les lleva a que su trabajo se convierta en algo apasionante, como asegura Ana Samboal.









Como los profesionales de Continuidad o maquillaje, el trabajo de los operadores de cámara también es indispensable en TRECE.

En el vídeo que acompaña a esta noticia, Jorge, Ana y Víctor relatan cómo aprovechan, al máximo, los platós de la televisión para poder adaptarlos a las necesidades estéticas de cada programa.





Trabajo en vivo

Y aunque desde casa no se pueda ver, el día a día en TRECE es frenético, sobre todo, en la preparación de cada uno de los programas.

Raquel Caldas confiesa que es necesaria "una capacidad de adaptación" a las circunstancias porque la información puede cambiar en cualquier momento. Algo que tiene el equipo de TRECE y que, como expone Álvaro de Juana les permite "contar lo que otros muchos no quieren contar, o no saben contar o no pueden contar".