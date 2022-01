Este martes, “Los indomables” con Barbara Stanwyck y Barry Sullivan

A partir de las 12.05h, tras la retransmisión de la 'Santa Misa' y el 'Ángelus', conecta con la última hora sociorreligiosa en ‘Iglesia al día’, como cada jornada de lunes a viernes en el espacio presentado por Álvaro de Juana.

Después, regresa ‘La Lupa del mediodía’, el magazín presentado por Raquel Caldas, junto a Lucía Crespo y Patricia Betancourt, para profundizar en la actualidad desde el lugar en el que salta la noticia de la mano de expertos y colaboradores habituales. Y, justo después, conecta con ‘TRECE Noticias’, el informativo diario de mediodía conducido por Nazaret García Jara.

Desde las 15h no te pierdas lo mejor de “Don Matteo”, con las aventuras del párroco detective de la cadena. Cada día, de lunes a viernes, conecta con TRECE para seguir las indagaciones del sacerdote Matteo Minelli-Bondini, al que da vida el consagrado intérprete Terence Hill. Además del desempeño de sus tareas religiosas, la pasión de Matteo, gracias a su encanto y positividad, es ayudar al agente de policía Nino Cechini a resolver los misteriosos delitos que tienen lugar en la ciudad de Gubbio, convenciendo a los criminales a encontrar el camino a la redención.

A las 20.30h, vuelve la última hora informativa en ‘TRECE Noticias’,y el mejor análisis de la actualidad en ‘TRECE al día’ con José Luis Pérez e Inma Mansilla. Justo después, risas garantizadas con ‘El Ascensor’, un pequeño espacio de comedia con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado y Fernando y Jimeno.

A las 22h, vuelve otra noche más en ‘El Cascabel’ para repasar las claves de la actualidad política de la mano de Antonio Jiménez. Y, a partir de las 0.30h, asciende hasta 'La Azotea de medianoche'. Un espacio de entretenimiento de la mano de Antonio Hueso y María Ruiz, junto con nuevos colaboradores e invitados especiales. En el programa de esta noche, recibiremos un nuevo invitado.





EL MEJOR CINE ESTÁ EN TRECE

Además, los espectadores de la cadena podrán disfrutar desde las 16.50h del mejor cine. TRECE emite “Al este de Sumatra”, un largometraje dirigido por Budd Boetticher protagonizado por Jeff Chandler, Marilyn Maxwell, Anthony Quinn y Suzan Ball. La cinta narra la aventura de un ingeniero de minas en una idílica isla del Océano Pacífico. Con el objetivo de establecer una nueva instalación minera en ala jungla, en principio es recibido amistosamente por los nativos. Sin embargo, una serie de desafortunados incidentes hacen que la actitud de los habitantes cambie. Guiados por el jefe, iniciarán continuos ataques contra el ingeniero.

Y a las 18.30h vuelve la sesión de cine del oeste de TRECE con “Los indomables”. Un largometraje dirigido por Joseph Kaney protagonizado por Barbara Stanwyck, Barry Sullivan, Scott Brady y Mary Murphy. Kit Banion, una bella joven de Virginia, se se muda a Wyoming y prospera. Gracias a sus ahorros, consigue adquirir un saloon: 'The Maverick Queen'. Pronto entrará en su vida un detective de la agencia Pinkerton que quiere acabar con Butch Cassidy, Sundance Kid y su banda de bandidos, que se hace llamar "Los indomables". El grupo no deja de provocar estragos e incidentes en los ranchos de la zona. Kit, que no es ajena a las andanzas del grupo, queda prendada del detective.