La historia detrás del éxito de Jesús Vidal que te hará reflexionar

"Nos pasamos la vida esperando mucho rato para todo, desde cualquier cosa que pueda parecer de poca importancia hasta para casarnos, ir al médico… Todo es esperar", ha explicado Vidal sobre el porqué del título de su obra 'Sala de espera. Poemas y vivencias'. "Hay gente que se queda en la sala de espera de sus sueños, porque cuando luchan y le dan los primeros golpes pierden la confianza. ¿Cómo has hecho para no perder la confianza en ti mismo? Porque no lo has tenido fácil", ha preguntado Motos.

Además, el ganador del Goya a mejor actor revelación ha confesado cuál es su filosofía vital, gracias a la que ha cumplido uno de sus mayores sueños: ser actor. Lo ha hecho en una entrevista concedida a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

"Hay que vivir la vida en todo su esplendor"

Ha sido entonces cuando Vidal ha desvelado cómo ha afrontado su vida para cumplir los objetivos que se ha planteado: "Siempre tenemos que soñar y confiar en nosotros mismos. Yo siempre he confiado en mis condiciones a pesar de la ceguera, que es una desventaja. He aprendido que hay que vivir la vida en todo su sentido y en todo su esplendor y hay que tener humor, reírse de uno mismo y tratar de superarse día a día".

Jesús Vidal ha contado que la vida le ha cambiado muy poco desde que formó parte del elenco de 'Campeones': "He seguido siendo actor. Lo que sí me ha dado la película es la visibilidad, la proyección". "¿Qué tal la fama?", ha preguntado Motos. "A esa señora no la conozco todavía. A ver si alguna noche de estas nos presentan", ha bromeado Jesús.

"Lo más importante de este libro es que la gente va a conocer al verdadero Jesús Vidal, persona por la que los medios han preguntado mucho: mi familia, mis gustos musicales, alguna que otra opinión política... Un actor tiene que ser comprometido con la realidad en la que vive", ha sentenciado el intérprete de 'Inexorable'.