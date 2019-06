Durante el primer día de consultas con el Rey de cara a la investidura, una de las representantes que se ha reunido con Felipe VI ha sido Ana Oramas (Coalición Canaria). La diputada, además, ha estado hoy en 'El Cascabel' de TRECE, con Antonio Jiménez.

Durante su intervención, Oramas ha mostrado su sorpresa por la manera de proceder del Partido Socialista y de Pedro Sánchez hasta ahora. “Nunca habíamos ido a una reunión con el Rey con una situación como esta, sin una llamada ni negociación del Gobierno, en este caso socialista. Es la primera vez que la persona que quiere ser presidente no busca apoyo en los demás partidos”.

Coalición Canaria puede ser fundamental con sus 2 escaños, ya que si se abstiene en segunda votación puede servir para que la investidura de Sánchez salga adelante. Sin embargo, esto no lo ven tan claro en el seno del partido: “El PSOE pretende un contrato con sus socios naturales por parte de la izquierda. Aunque, en este momento ni el Gobierno ni el Partido Socialista tienen interés en salir investidos hasta que se constituyan ayuntamientos y comunidades".

"A no ser que ya tengan un acuerdo con Podemos, pero esta manera de actuar no ha ocurrido en los 11 años que yo llevo. Los candidatos, los portavoces parlamentarios, o lo secretarios generales de los partidos suelen iniciar una ronda de contactos para tratar la situación con los distintos partidos, y esto no se ha hecho. O se va a hacer muy rápido, porque Sánchez lo tiene clarísimo para la primera semana de julio; o lo tiene también tan claro que no ve un Gobierno e coalición y va a forzar que PP o Ciudadanos se abstengan, porque cree que no tiene nada que perder en unas hipotéticas elecciones", añadía Ana Oramas.