Pérez: "¿De verdad es una buena noticia para su partido que Puigdemont se pueda presentar a unas elecciones?"

No deja de tener su punto que Puigdemont se pueda presentar a las elecciones europeas… “En tanto que ciudadano español”. No se le ha escuchado todavía protestar por ello, por sorprendente que pueda parecer.

Del mismo modo que tiene su punto que la justicia española le permita presentarse para ser parte del Parlamento Europeo, donde a Puigdemont le han prohibido la entrada en al menos dos ocasiones (en noviembre del 17 y en febrero del 19, hasta donde me alcanza la memoria). También tiene su punto…

Y ahora qué decimos… ¿Que evidentemente la justicia española está politizada? ¿Decimos que en España no hay separación de poderes? ¿O que los más altos tribunales en nuestro país son tribunales de partido? ¿O decimos que en España el judicial es un sistema absolutamente indecente?

Dejaré las críticas infundadas para Puigdemont (no somos iguales) y me quedaré en que “doctores tiene el supremo” y que si la situación de rebeldía, hasta ahora, no es impedimento para que alguien pueda ser elegido, a lo mejor conviene darle una repensada al asunto…

Pero seguramente lo mas interesante del asunto fue la reacción del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la decisión del Supremo (la decisión de que Puigdemont se pueda presentar es del Supremo; los tribunales ordinarios se limitan a acatarla).

A lo que iba. ¿Qué dijo Torra? Que era una magnifica noticia. A ver, para Torra, sin duda: mientras a Puigdemont la den hilo, Torra se pude mover. Si a Puigdemont le cortan el hilo, la marioneta se viene abajo.

Pero Torra (y Puigdemont al margen), ¿de verdad es una buena noticia para su partido que Puigdemont se pueda presentar a unas elecciones?

Datos. Desde que Puigdemont se hizo cargo (por el dedazo de Artur Mas) de Convergencia i Unio, el partido ha desaparecido, ha mutado en varios nombres y ha menguado en resultados. En las últimas elecciones generales en Cataluña han pasado a ser ¡la cuarta fuerza politica! Y en las autonómicas con él al frente no le fue mucho mejor en las urnas: de ser una fuerza casi hegemónica a ver cómo, por primera vez, un partido constitucionalista, Ciudadanos, ganaba las elecciones…

Ya se ve que es todo un tirón en las urnas el señor Puigdemont…

Tal vez tenga algo que ver que sea un candidato (con la venia del supremo) que odia a muchos y miente a todos (incluidos los suyos).