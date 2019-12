La noticia de Jiménez: "Me temo que Sánchez no va a llamar a Casado y a Arrimadas"

Vídeo

Es muy interesante el dato de la encuesta publicada hoy por el periódico ABC, de GAD3, sobre lo que piensan los españoles a propósito de volver o no a las urnas de nuevo, dada la situación política en la que estamos. Según esa encuesta, más del 56% de los encuestados prefiere volver a las urnas, que haya unas terceras elecciones antes de que se materialice el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos y el apoyo de los separatistas de ERC.

Hoy, Sánchez ha sido preguntado sobre cómo lleva lo suyo. Y ha dicho que siguen las negociaciones; ha apelado de nuevo a la responsabilidad del PP, pidiendo que se abstenga… Esto es curioso, porque Sánchez quiere que los populares y Ciudadanos se abstengan gratis et amore. O sea, no ofrece un acuerdo. No es capaz de llamar a Casado y decirle ‘Pablo, vamos a hablar en serio de por dónde podemos salir de este embrollo en el que nos encontramos’.

No, no. Lo que quiere es que el señor Casado se abstenga con todos sus diputados y poder gobernar con Podemos y con los republicanos y separatistas. Es de broma todo esto. En cualquier caso, lo que ha dicho Sánchez es que no vamos a unas terceras elecciones. Bueno, quién sabe, a la vista de cómo están las cosas. Esto todavía no ha concluido. El partido se sigue jugando, y habrá que esperar.

Lo que sí está claro es que el Partido Popular ha dicho ya hoy que Casado no va a mover un dedo para apoyar a Pedro Sánchez en la investidura. Entre otras cosas, porque aquí la pelota está en el tejado de Sánchez. No debemos olvidarlo. Aquellos que insisten en presionar a Casado… Y me refiero, por ejemplo, a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que torpemente de nuevo vuelve a pedirle a su partido que se abstenga para que Sánchez pueda gobernar en solitario.

No, si esa es una posibilidad que está ahí planteada. Pero el que tiene que dar el paso, quien debe (desde luego) mojarse, meterse en el agua y cruzar el río es el señor Sánchez. Es el señor Sánchez el que tiene la responsabilidad de formar Gobierno. Y él es el que tiene la responsabilidad de llamar a aquellos líderes políticos con los que puede, desde luego, negociar.

Y tiene ahí a Arrimadas, que ya le ha propuesto incluso esa negociación con el PP y con Ciudadanos para que sean los constitucionalistas los que saquen a España de esta situación. Y no los populistas y los separatistas. Pero el señor Sánchez ya eligió. Eligió a Pablo Iglesias y ha elegido a Junqueras. Como se sabe.

Por lo tanto, dejemos de jugar a la confusión y a la ambigüedad. La última palabra y la primera la tiene el señor Sánchez. Si realmente quiere salir investido con el apoyo de los constitucionalistas, lo que tiene que hacer es arremangarse, ponerse manos a la obra, llamar a Casado y a Arrimadas y decirles ‘Aquí estoy yo para fraguar un pacto constitucional’. Pero me temo que el señor Sánchez no lo va a hacer.