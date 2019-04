Jiménez: “Es insultante que el responsable del barómetro electoral más caro no se crea su encuesta”

Un día después de publicarse el último barómetro del CIS sobre intención de voto, recibido con división de opiniones, lecturas controvertidas y cierta incredulidad, el chef responsable de la cocina que elaboró la encuesta, José Félix Tezanos, militante socialista de toda la vida y cuestionado presidente del CIS, ha salido a la palestra para intentar aclarar dudas y admitir lisa y llanamente que no se cree su propia encuesta. Es de aurora boreal. Y si el chef Tezanos no se cree su sondeo, cómo vamos a creérnoslo los demás. Afirma que el gran número de indecisos que refleja el sondeo tendrá la llave de los resultados finales. Admite por tanto que ese cerca de 40% de indecisos que aún no saben a que partido van a votar pueden cambiar sustancialmente el resultado de una encuesta que ayer nos vendió con un triunfo cómodo de Sánchez y con varias posibilidades de formar gobierno sin despeinarse ya fuera con Ciudadanos si Rivera accediera a pactar con él o con Podemos sin necesitar a los separatistas.

Tezanos además expresa su desconfianza en los pronósticos que la encuesta augura para el PP, que el CIS hunde en la muestra y para Vox. Y esto es más grave aún, porque el chef de marras, asume que su predicción electoral para los populares y para los de Abascal no es acertada hasta el punto de afirmar que ambos partidos tendrán un resultado mejor que el que le otorga su propia encuesta.

Increíble pero cierto. Tezanos asume que el PP de Casado no caerá tanto como dice su barómetro del CIS y que Vox sacara más escaños de lo que se apunta en la muestra por el voto oculto. El chef asegura incluso que no descarta que la suma de PP , Ciudadanos y Vox pueda llegar a la mayoría suficiente para poder gobernar como en Andalucía. Es cuanto menos sorprendente e incluso insultante que el responsable del barómetro electoral más caro de cuantos se han hecho en España en los últimos meses, 300.000 euros del ala de dinero publico, admita que los resultados del 28 de abril puedan suponer una enmienda a la totalidad de su controvertido y cuestionado quehacer al frente del CIS.

Organismo público que perdió su credibilidad por el acreditado sesgo de sus encuestas, mediatizadas por la militancia de Tezanos en favor del partido en el que milita: el PSOE.