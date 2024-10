Este es el motivo por el que te pueden multar por poner el intermitente en una rotonda

A diario, somos muchos los españoles que utilizamos el coche, sea para viajar, ir a trabajar, al súper, y en definitiva, a casi cualquier sitio que nos apetezca. Pero también a diario, en ocasiones aposta, y el muchas otras, sin querer, cometemos infracciones que nos pueden costar bastante dinero o incluso pérdida de puntos del carnet de conducir.

Además, en algunas situaciones, también hacemos muchas maniobras incorrectas al volante, incluso pensando que no lo están. Y es que en nuestro país, los lugares en los que dan lugar los mayores conflictos, son sin lugar a dudas, las rotondas o glorietas, algo que de hecho, las autoridades como la Guardia Civil o la propia DGT ha intentado, sin mucho éxito, desgraciadamente, aclarar el cómo se circula en este tipo de intersección.

Es cierto que en muchas ocasiones, especialmente en el caso de las rotondas, hay diseños que pueden ser confusos, carriles que no están bien delimitados o que desaparecen o salidas y entradas que no están bien pintadas con carriles que se acaban de repente. Otras son partidas, otras son raquetas y algunas incluso no tienen ni forma circular y tienen hasta semáforos a mitad de la propia glorieta.

El intermitente

Esa luz naranja que parpadea en un lado del coche o en el otro, o también todos a la vez si utilizamos las luces de emergencia (o warning por su nombre en inglés), tiene su utilidad. Los intermitentes sirven para indicar al resto de conductores cuales van a ser las maniobras o acciones que vamos a realizar con nuestro vehículo, y tenemos la obligación de indicar, desde una maniobra tan sencilla y en parado como salir de un estacionamiento, como un adelantamiento en una carretera de doble sentido, una de las maniobras más complicadas y que requieren de más atención y rapidez.

DGT Cómo actuar en la rotonda

En el caso de las rotondas, el uso de los intermitentes vuelve a ser otra fuente de polémica, y es que la propia Guardia Civil afirma que un 60% de los conductores utiliza mal los intermitentes o no los utiliza dentro de una glorieta, lo que significaría que más de la mitad de los conductores españoles no usa el intermitente para salir de la intersección, lo que da lugar a confundir al resto, especialmente a los que quieren entrar por la siguiente calle, que tendrán que esperar a que salga quien no ha puesto el intermitente por indecisión de lo que va a hacer.

Además, es importante aclarar que el uso del intermitente en la rotonda solo debe usarse para señalizar su salida, y también el cambio de carril, en el caso de que existan 2 o más carriles en la rotonda, pero nunca para decir que queremos “quedarnos” en la rotonda, ya que es algo que realmente no podemos hacer.

DGT Salir de la rotonda

Las sanciones en el caso de no utilizar los intermitentes o también utilizarlos de manera incorrecta, como la de “quedarnos” en la rotonda puede acarrearnos una sanción económica sin pérdida de puntos que puede ir desde los 80 a los 200 euros.

Aparcar en sentido contrario

Esta es una de esas maniobras que ni siquiera pueden parecernos que sean incorrectas, como es el caso de señalizar el permanecer en la rotonda. Tampoco son percibidos como incorrectos los aparcamientos en sentido contrario. Muchos serán los que cuando van a estacionar en una calle de doble sentido y un solo carril por sentido, que tiene línea discontinua y además, está poco transitada, ven un sitio en sentido contrario y directamente aparcan.

Pues hay que saber que esto es completamente ilegal y está castigado por el reglamento de circulación como infracción leve o grave según la situación. Si el vehículo se encuentra aparcado en sentido contrario, puede llevarse una sanción leve de 100 euros. Pero la cosa cambia si un agente nos ve haciendo esa maniobra de aparcamiento en sentido contrario, porque la multa puede llegar a los 500 euros y 6 puntos del carnet de conducir.