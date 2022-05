Las dudas de los lectores (y 3)

Un remolque no est?? obligado a llevar rueda de repuesto

Tras las dos cap??tulos anteriores de 'Las dudas de los lectores', dedicados a las consultas m??s interesantes recibidas en esta redacci??n en los ??ltimos a??os sobre normas y se??ales y cuestiones de seguridad vial (cintur??n, sillitas, alcohol, velocidad...), terminamos la serie con esta tercera entrega con las consultas sobre veh??culos: inspecciones t??cnicas, distintivos, normativa para caravanas, transporte de cargas...

Como en las dos entregas anteriores, estas preguntas que ahora recuperamos han sido analizadas y respondidas por el ??rea de Normativa de la Direcci??n General de Tr??fico.

1. Portabicis, ¿siempre se??alizado?

Por redes sociales nos lleg?? esta consulta relativa al transporte de bicicletas: "Un portabicicletas vac??o, ¿debe estar igualmente se??alizado?".

Nuestra respuesta fue s??. Pues, aunque es aconsejable desmontarlo cuando no se usa, si un veh??culo con el portabicicletas vac??o tambi??n debe llevarlo se??alizado con el panel V–20, ya que la carga indivisible ?y el portabicis lo es? puede sobresalir por detr??s de un coche (hasta un 15% de su longitud) y debe estar se??alizada con el mencionado panel V–20 (RGC art. 15).

2. Pegatinas DGT: ¿son obligatorias?

La aparici??n de los distintivos medioambientales tambi??n gener?? dudas y muchos lectores preguntaron si era obligatorio llevar el adhesivo en alg??n lugar visible. Pues bien, la DGT no obliga aunque s?? recomienda, que vayan pegadas en la parte inferior derecha del parabrisas delantero para facilitar la labor de las autoridades.

Pero cuidado, en algunas ciudades como Madrid y Barcelona s?? pasaron a ser obligatorias cuando entraron en vigor la nuevas normas sobre movilidad sostenible y zonas de bajas de emisiones.

3. ¿D??nde dormir con una caravana?

El auge de caravanas y autocaravanas han hecho frecuentes las informaciones y consultas en esta publicaci??n en los ??ltimos a??os. Al respecto, un lector que acababa de comprar una caravana en diciembre de 2019, preguntaba d??nde permitido dormir estos veh??culos. En primer lugar, el uso del habit??culo de una caravana est?? permitido siempre que el veh??culo est?? aparcado. Y sobre este punto, el RGC (art??culos 90–94) describe las normas respecto al modo de ejecuci??n, colocaci??n correcta del veh??culo y lugares prohibidos para el estacionamiento de estos veh??culos. Respecto a los lugares donde parar y estacionar en zonas urbanas, el RGC indica (art??culo 90.2) que en cada poblaci??n "deber?? observarse lo dispuesto en las ordenanzas que dicte la autoridad municipal".

4. Placa V6: ¿es aconsejable ponerla?

Un lector comparte con nosotros la siguiente duda: su conjunto de caravana m??s remolque mide 11,70 metros y alguien le aconseja que, aunque no es obligatorio, le ponga la placa detr??s la placa V6 ?rectangular amarilla con bordes naranja? obligatoria para conjuntos de veh??culos de m??s de 12 metros. "¿Me pueden multar por llevarla aunque no sea obligatorio?", nos pregunta. La respuesta es s??. Las normativas del tr??fico y de los veh??culos establecen que las se??ales de los veh??culos est??n destinadas a dar a conocer a los usuarios de la v??a las circunstancias o caracter??sticas del veh??culo en que est??n colocadas, del servicio que presta, de la carga que transporta o de su propio conductor. Por tanto, si se coloca la se??al V–6 en un veh??culo que no re??ne las caracter??sticas que reglamentariamente se exigen para poder llevarla ?en este caso que mida m??s de 12 metros de largo?, constituye una infracci??n y es por tanto sancionable.

5. Carga: ¿puedo llevar el maletero abierto?

En alguna ocasi??n todos hemos visto circular a alg??n veh??culo sobrecargado con el port??n del maletero medio abierto. Al respecto, un lector que trasportaba unos tableros en sus coche, con la puerta del maletero abierta "cuatro cent??metros" y asegurada a la bola del remolque, fue advertido por agentes de la Guardia Civil de que pod??a ser sancionado y el veh??culo inmovilizado por circular en tales condiciones. El lector relata el suceso y pregunta: "¿Si la carga no sobresale, el port??n puede ir abierto?"

En efecto, el RGC (art.15.3) establece que la carga puede sobresalir por la parte posterior de un veh??culo, hasta un 15% cuando es indivisible. Pero tambi??n es cierto que el mismo reglamento especifica que "la carga transportada debe estar sujeta para no desplazarse, no comprometer la estabilidad del veh??culo u ocultar los dispositivos de alumbrado o se??alizaci??n".

As??, en este caso, no ser??a sancionable llevar la puerta abierta si no compromete la estabilidad del veh??culo ni oculta luces o se??ales; en cambio s?? lo ser??a que la carga comprometa la seguridad en la conducci??n.

6. Rueda de repuesto, ¿obligatoria para remolques?

Un lector que valora la compra de un remolque pregunta si es obligatorio llevar ruedas de repuesto, sea un remolque ligero o no. La respuesta es no pues, seg??n el RGC, solamente "est??n obligados a llevar a llevar rueda de repuesto los veh??culos a motor y los conjuntos de veh??culos en circulaci??n".

ITV desfavorable: "??Puedo circular?"

Desde que abrimos esta secci??n, las consultas sobre las inspecciones t??cnicas de veh??culos han sido constantes, con dudas sobre plazos, bajas y modicicaciones. Un lector nos escrib??a en marzo de 2018 a prop??sito de una ITV desfavorable por los neum??ticos delanteros. Preguntaba si est?? permitido circular hasta el taller y la estaci??n de ITV en esas circunstancias. La respuesta es s??, pero solamente con esos dos porp??sitos: reparar el veh??culo o para pasar una nueva inspecci??n. Y en otra consulta sobre inspeccci??n de veh??culos, un lector preguntaba si podr??a dar de baja a su coche sin presentar la tarjeta de ITV. En efecto, es posible solictar la baja, temporal o definitiva, de un veh??uclo con la ITV caducada.

