La DGT la lía al preguntar por esta imagen: ¿qué debe hacer el coche amarillo?

Hace muchos años que puede que te hayas sacado el carnet de conducir. Hace tanto que es más que posible que ni recuerdes qué te preguntaron o qué estudiaste para resolver los temidos exámenes tipo test. Es por eso por lo que desde la DGT, en un alarde de generosidad virtual, quieren ayudarte a ti y a todos sus seguidores a que recuerden algunas de las normas básicas que todos aprendimos para sacarnos el carnet de conducir.

Lo que no parecían prever es el lío que se ha montado en redes sociales al compartir la pregunta sobre qué debería hacer el coche amarillo que encabeza esta noticia. Tras dar tres opciones, el debate que se ha montado ha sido intenso, poniendo de manifiesto que un repasito a los apuntes de la autoescuela, no nos vendría mal.

¿Qué tiene que hacer el coche amarillo en el cruce de la DGT?

La imagen es sencilla. Un coche amarillo y un cruce frente a este. Imagen pixelada y tres opciones que no hacen más que pixelar nuestros recuerdos y capacidad de dilucidar qué hacer en esta situación:

#TestDGT En esta intersección con “circulación giratoria” que no es glorieta, ¿a qué vehículos debe ceder el paso?



A. A los que entren por la izquierda

B. A los que entren por la derecha

C. A los que están girando alrededor de la isleta





"En esta intersección con “circulación giratoria” que no es glorieta, ¿a qué vehículos debe ceder el paso?", es el planteamiento que la DGT ha realizado con la pregunta. Las opciones, las siguientes:

A los que entren por la izquierda A los que entren por la derecha A los que están girando alrededor de la isleta

La discusión en redes ha sido encarnizada, puesto que había quien consideraba que era una de las tres y no las otras dos la opción correcta. "No has visto tú una intersección así en tu vida", se quejaba uno de los seguidores de la DGT. "La rotonda es ilegal y está fuera de normativa por no tener al menos 28 m de diámetro", se quejaba otro de los usuarios en redes. "El que lleve un BMW tiene preferencia", llegaba a bromear otro usuario.





Y es que el mensaje original tiene más de un centenar de respuestas donde son varias las argumentaciones que se exponen tratando de justificar una u otra opción, pero, ¿cuál es la opción correcta?

En esta imagen en concreto, lo correcto sería lo expuesto en la opción 'b', es decir: "a los que entren por la derecha", puesto que al no tratarse de una glorieta, se debería ceder el paso a los coches que llegasen a la intersección desde nuestra derecha.

Cambios en el examen de conducir: será más caro

En otro orden de cosas, si no eres de los que todavía tiene el carnet de conducir y tuits como el de la DGT te vienen bien para repasar, prepárate, porque ahora el examen será más caro. En el nuevo texto que se prepara se ha suprimido el apartado que establecía que "la enseñanza de la conducción relativa a los conocimientos teóricos necesarios para la obtención del permiso de conducir, podrá efectuarse a distancia", que había siso incorporado en el Congreso, que provocó la abstención de Ciudadanos. Lo que no se preveía era la inclusión de una disposición adicional.

Esta, pactada por la mayoría de los grupos, señala que para la obtención del carné se podrán establecer cursos de concienciación y sensibilización, que podrán impartirse también online siempre que se asegure la interacción a través de un aula virtual. Lo que significa que se abre la puerta a que para aprobar la parte teórica del carnet de conducir habrá que dar un mínimo de clases.





Actualmente, no hace falta ir a clases teóricas en las autoescuelas para poder presentarse al examen. Así, quien considere que controla con suficiencia los contenidos que son materia de examen pueden, libremente presentarse y aprobar, o estudiar por su cuenta sin tener que haber asistido a clases en la autoescuela. Con esta nueva ley, se podría obligar a que quien se quiera sacar el carnet de conducir vaya de forma obligatoria a algún curso o clase que, evidentemente, supone un coste adicional a la obtención del carnet de conducir. Clases obligatorias para un carnet más caro.