La DGT avisa: este es el dispositivo que será obligatorio en las próximas semanas

La Unión Europea ya advertía en 2021. Desde Bruselas se pretendía que, a partir de este año, todo los coches nuevos tuviesen una serie de asistentes electrónicos que aumentasen la seguridad de los conductores, implementándose como equipamiento de serie obligatorio. Así, el Parlamento Europeo pretendía reducir a cero los fallecimientos en carretera para 2050. La DGT trata de vigilar a los conductores imprudentes y también aquellas distracciones al volante para reducir la siniestralidad. Una de las últimas medidas es la implantación del asistente de detección, fatiga y sueño que nace para ayudar a solventar las distracciones más peligrosas y que será obligatorio incorporar en los coches de nueva matriculación a partir de julio de 2022.









Sin embargo, aún se encuentra en período muy inicial y, por tanto, su implantación y normalización se traslada a unos años vista. De hecho, se cree que a partir de 2026 se podrá saber en tiempo real en qué condiciones y dónde se encuentra un vehículo a través de la plataforma 2.0. El sistema de alerta de fatiga emite una señal luminosa en el cuadro de la instrumentación que avisa al conductor que ha superado el tiempo de conducción sin detenerse. Inmediatamente después, le sigue otro mensaje indicando que debe realizar una parada para descansar. De este modo, la evolución de este sistema permite monitorizar al conductor, analizando sus reacciones.









Este sistema emplea diversas tecnologías: una cámara de reconocimiento facial que monitoriza el exceso de parpadeo o la dirección de la mirada, si no fija la atención en la dirección debida o bien la posición de la cabeza. Los primeros sistemas de detección de fatiga se crearon en 2020 de un modo muy primitivo y que previsiblemente evolucionar en los próximos años mediante la inteligencia artificial, aprendiendo los patrones de cada conductor o bien con el uso de materiales textiles inteligentes.

¿Sabes cuáles son las gafas de sol que no deberías utilizar mientras estás al volante?

Con llegada del verano, debes saber cuáles son las gafas que no debes utilizar mientras conduces y cuáles son las recomendables. Las que no debes utilizar, valga la redundancia, son las que se utilizan para los entornos de nieve en el que el reflejo de la luz es más intenso, que tienen unas lentes con filtro solar de nivel 4 y que absorben el 92% de los rayos ultravioletas que dificulten la visión y empeoren la visibilidad durante la conducción. Según cuenta el diario 20minutos, protegerían los ojos de la agresividad de los rayos UVA, pero empeoran las capacidades del conductor al no encontrarnos en un contexto con tanto reflejo de sol.

Las gafas más ideales para usar durante el verano son aquellas que tienen tanto cristales polarizados como un filtro solar de nivel 3. De hecho, lo ideal es que los colores del cristal sean suaves y de tonalidades verdes, grises o marrones, para que no interfieran con el entorno y no impidan distinguir las señales. Es más. Para mejorar la visión al volante y más con el sol de frente es importante que lleves los cristales del coche limpios y sin mancha alguna, pues el reflejo de la luz podría resaltarlos y provocar que no veas con claridad.

