Atropellos en carretera: conocerlos para evitarlos

Casi el 90% de los peatones fallecidos de noche no usaba prendas reflectantes

Un coche se detiene en el arcén de una carretera. Al volante, el actor Eduard Fernández se quita el cinturón para bajar del coche al tiempo que habla a la cámara:

"En España muere mucha gente atropellada cada año. Mucha más de la creemos. Unos al salir del coche por una avería, otros caminando por el arcén, otros por una distracción sin más. Y la verdad es que no somos conscientes". Son sus últimas palabras: el actor sale a la calzada y un coche se lo lleva brutalmente por delante.

La escena es una ficción basada en hechos reales ?más de cien personas fallecen así cada año? que recrea la campaña de sensibilización de la DGT de este pasado verano. En ella, dos famosos ?el propio actor Eduard Fernández y la cantante Amaia Romero? son mortalmente embestidos en carretera, en dos secuencias que han dado mucho de qué hablar (ver entrevistas).

107 muertos

En 2020 (último año con datos completos disponibles), 107 peatones fallecieron en las vías interurbanas. En 2021 fueron 118. Y hasta mediados de septiembre de 2022 se contabilizaban 75.

Para conocer en detalle las causas, la DGT ha elaborado un estudio que 'radiografía' la siniestralidad peatonal entre 2018 y 2020 e identifica las causas de los atropellos mortales:

"En los accidentes con víctimas con al menos un peatón implicado, los factores más citados en los informes policiales son la irrupción del peatón (31%), la conducción distraída (29%), no respetar las normas de prioridad (22%), el consumo de alcohol (7%) y la velocidad inadecuada (6%)", señala el Observatorio de Seguridad Vial de la DGT en el informe.

Respecto al uso de prendas reflectantes el estudio pone de manifiesto un dato revelador: 58 de los 66 peatones muertos durante la circulación nocturna en 2020 (88%) no utilizaban elementos reflectantes en el momento del accidente.

"Dos peatones atropellados mortalmente cada semana en las carreteras supone una tragedia inaceptable. La convivencia entre peatones y vehículos en las carreteras es muy complicada, sería necesario reducir al máximo la presencia de peatones en vías interurbanas. E insistir más en el uso de prendas de alta visibilidad, fluorescentes por el día y retrorreflectante por la noche", opina Jesús Monclús, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE.

"En la mayoría de los atropellos graves o mortales en carretera hay mala visibilidad, el peatón transita incorrectamente o no lleva chaleco. Al conductor no le da tiempo a realizar una maniobra evasiva para evitar la colisión. En el tiempo que tarda en reaccionar (2 segundos) ya ha recorrido muchos metros (a 120 km/h., 66 metros). De ahí la importancia de hacerse visible y caminar por el lado izquierdo ?donde ves venir al vehículo? si eres peatón; y de no distraer la atención de la vía si eres conductor", afirma José Antonio Mérida, jefe provincial de Tráfico en Zaragoza, y confirma que, hasta la fecha, 4 de los 40 fallecidos en las carreteras de la comunidad Aragón son peatones.

Detenciones en el arcén

En la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) señalan que la falta de percepción del riesgo "es el problema principal en los atropellos en carretera".Destacan asimismo que, en los últimos años, ha aumentado el número de conductores atropellados en autopistas y autovías tras una detención para cambiar una rueda, poner el triángulo o buscar el chaleco en el maletero, en especial en momentos de tráfico intenso.

"Permanecer detenido en el arcén es muy peligroso. Son situaciones críticas. En la mayoría de los casos no hay imprudencia, pero sí falta de cuidado. De hecho, a veces los guardias tienen que apremiarles para que salgan rápidamente de la calzada", explica el teniente coronel de la ATGC, José Manuel Oliver.

Y a pesar de los asistentes anti–atropellos y los sistema de frenada autónoma de emergencia que instalan los coches más modernos, desde la ATGC explican que las diferencias de velocidad entre peatones y vehículos autovías en carretera hacen muy difícil para ambos evitar la colisión cuando el vehículo se aproxima a 120 km/h.

"Debemos incidir en la concienciación de los peatones, la parte más débil, la que sufre las peores consecuencias. Pero también de los conductores, para que mantengan la distancia lateral de seguridad con peatones y con ciclistas. Y de los conductores de vehículos pesados, para circulen separados y no se resten visibilidad unos a otros", apunta Oliver.

Profesionales en peligro

Agentes de tráfico, bomberos, gruistas, personal sanitario y operarios de mantenimiento son el otro tipo de peatones. Profesionales que en accidentes, atascos, obras o con mal tiempo se juegan el tipo sobre el asfalto. En 2020, siete de estos profesionales fallecieron atropellados en las carreteras en su ejercicio profesional.

En estas situaciones, estos profesionales nos recomiendan reducir la velocidad y extremar la precaución:

"Cuando un conductor perciba la presencia de agentes y demás personal profesional en la calzada, tiene que extremar la atención y aminorar la velocidad. Además, es recomendable señalizar con las luces de emergencia para advertir a los conductores que se aproximen por detrás. Mejorar la visibilidad redunda en la seguridad de todos", explica José María Cruz, guardia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

"La exposición del personal sanitario es grande, por la velocidad en las vías y por despistes o la curiosidad de los conductores en ambos sentidos", explica Pedro Ruiz Escobar, director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid, que destaca la importancia de una buena señalización in situ: "Sin una buena pre–señalización, un conductor despistado puede arrasar con todo el dispositivo, por muy bien ubicados que estén los vehículos de emergencias", subraya Ruiz Escobar.

"Cuando usted vea una grúa en carretera, levante el pie del acelerador y procure moverse a un carril contiguo. Delante hay un obstáculo, un peligro, pero sobre todo hay personas trabajando en auxilio de otras", señala Julián Santamarina, portavoz de la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera (ANEAC).

Desde ANEAC aseguran que los gruistas son el personal profesional con más victimas por atropellos, principalmente por distracciones. "Nuestro sector esta esperando que la Administración tome medidas que mejoren nuestras condiciones de trabajo. Es imprescindible cambiar las luces rotativas de las grúas a azul, el nivel de alerta de los conductores es mucho mayor. Perder la vida por ayudar a los demás es dramático", afirma Santamarina.

Andar sin riesgos

La norma permite a los peatones circular por carreteras convencionales (excepto en glorietas) y les prohíbe la entrada a autovías y autopistas. Estas son las tres normas básicas para circular a pie:

1. Ande siempre por el lado izquierdo en el sentido de la marcha, para ver de frente a los vehículos que se aproximen.

2. Utilice las aceras o los arcenes cuando existan. Si no los hay, camine por la parte imprescindible de la calzada, lo más cerca del borde izquierdo.

3. De noche o con poca luz ?aunque altamente recomendable en todo momento?, lleve elementos luminosos o prendas reflectantes para hacerse más visible.

Y si tiene que cruzar...

? Asegúrese de que puede cruzar sin entorpecer la circulación.

? Si hay paso, deberá cruzar siempre por él y no por las proximidades.

? Aléjese de curvas y cambios de rasante, evite situarse cerca de objetos o elementos que pudieran ocultarle de los conductores.

Para más información consulta la web de la DGT.

