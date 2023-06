Atención y ¡buen viaje!

1. USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. Es uno de los motivos de distracción más comunes. Por su culpa, lo que debería ser una ayuda a la conducción se acaba convirtiendo en un riesgo. El uso del navegador, el reproductor de música, el aire acondicionado o cualquier otro aparato del vehículo debe quedar reservado para el acompañante (o cuando el coche esté detenido). No hay necesidad de ponerse en peligro. 2. COMER, BEBER O FUMAR Cualquiera de estas acciones provoca que en algún momento una de las manos del conductor no estará sujetando el volante y podría considerarse incluso una conducción negligente. Lo ideal es aprovechar para hacer cualquiera de esas tres actividades en las paradas para descansar. 3. EL MÓVIL, NI EN MANOS LIBRES Incluso usando el manos libres el móvil reduce la capacidad de concentración cuando se está al volante. Algunos estudios señalan que, tras hablar más de tres minutos con el manos libres, los conductores no perciben el 40% de las señales, la velocidad baja y aumenta el tiempo de reacción.

LA FATIGA, ENEMIGA DEL CONDUCTOR

Junto a las distracciones, el otro enemigo de la seguridad en la carretera es el cansancio. La recomendación de no ponerse al volante cansado y de parar como mínimo cada dos horas o cada 200 kilómetros en los trayectos largos no es gratuita: se calcula que entre un 20 y 30% de los siniestros de tráfico están relacionados con la fatiga.

Hay factores que pueden potenciarla y que van desde conducir con hambre o con sueño a hacerlo tras haber ingerido alcohol, una comida copiosa o mientras se padecen los efectos de una enfermedad o haber ingerido ciertos fármacos. También una mala ventilación del vehículo o una temperatura elevada en su interior, el mal estado del mismo (por ejemplo, unos amortiguadores deteriorados incrementan la fatiga) o un diseño poco ergonómico harán la conducción más difícil y, por tanto, pueden provocar mayor cansancio. Sin olvidar que las malas condiciones climatológicas o de la vía exigirán un mayor esfuerzo por parte quien conduce, incrementando su fatiga.

Cansancio y distracciones son los enemigos a batir durante el viaje, pero no los únicos. Incluso al bajarse del vehículo durante las paradas de descanso hay que mantener las precauciones. No hay que olvidar estar atento a la subida y a la bajada. Los pasajeros deben hacerlo preferiblemente por el lado de la acera o el lado más cercano al borde de la vía y no deben abrirse las puertas del vehículo hasta que no se esté totalmente detenido. Mayor atención requieren los pequeños de la casa, a los que habrá que ayudar para salir y entrar del coche, cuidando siempre que lo hagan con seguridad.