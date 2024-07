El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en Agropopular: "La Iglesia es joven con un Dios que no aburre"

César Lumbreras realiza este sábado Agropoluar desde Covadonga. Agropopular está de cumpleanos, nada menos que 40 años en la antena de COPE y está celebrando la cuarentena por distintos lugares de España.

Y este primer sábado de julio, a los pies de la cascada, debajo de la gruta de la Santina, con los rezos de fondo desde que llegan desde la iglesia, César Lumbreras compartía unos momentos con el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes que este fin de semana es el anfitrión de la primera Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ), destinada a explicar y defender la presencia de Dios en la Eucaristía, que se celebra al amparo de la Virgen de Covadonga.

"Un encuentro de jóvenes -como aprendimos del Papa Juan Pablo II en las Jornadas Mundiales de la Juventud-, pero en un año en el que no hay este encuentro internacional hemos querido hacer aquí en Covadonga un Encuentro Eucarístico y Mariano y aquí están 2.000 jóvenes de toda España y de otros lugares de Europa y del mundo haciendo un encuentro para saber y poder reconocer que la Iglesia está viva y que la Iglesia también es joven, con un Dios que no es huidizo, con un Dios que no aburre, sino que está viéndonos crecer como vemos en toda esta chavalería".

El arzobispo Sanz Montes ha explicado los actos previstos para este sábado, "tenemos catequesis, hay muestras de arte y también una exposición de algunos ejemplos que tenemos de hombres y mujeres que han vivido sus cosas, las cosas de cualquier hombre y mujer en una clave cristiana que son los santos y presentaremos algunos ejemplos de santos, jóvenes, cristianos para que se animen estos muchachos a vivir su edad y sus sueños desde una clave evangélica y cristiana".

Para concluir la charla, el arzobispo y el director de Agropopular han recordado que llevan una trayectoria, uno profesional y el otro religiosa al servicio de la Iglesia, paralela.

"Su vida y la mía tienen un cierto paralelismo, coincidimos en Arenas de San Pedro cuando usted estaba en el Seminario y en el Santuario de San Pedro de Alcántara como fraile franciscano", le recordaba César Lumbreras a Jesús Sanz Montes que respondía, "tengo el mejor de los recuerdos de Arenas de San Pedro y de aquella tierra hermosa de Ávila".

No fue el único sitio en el que sus pasos han ido a la par, "luego coincidimos en Jaca, yo hice la mili allí, usted fue Obispo allí", rememora Lumbreras. "Empecé a aprender a ser Obispo, sigo siendo novicio", apostillaba el Arzobispo Sanz Montes.