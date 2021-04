Lunes de la Octava Pascual

Dios al dar la vida y resucitar ha mostrado su amor por los hombres. Hoy, segundo día de la Octava Pascual, seguimos contemplando con gozo al Señor Resucitado. ¡No tengáis miedo y alegraos! ¡Que mis discípulos vayan delante de Mí a Galilea. Allí me verán! ¡Alegría!¡Alegría! La muerte vencida ya va malherida. Le vio jardinero quien le viera colgar del Madero. Conocéis lo que sucedió con Jesús de Nazareth, hombre acreditado por Dios con obras y palabras. Cómo vosotros y vuestros jefes, obrando por ignorancia, le clavasteis en la Cruz.

Pero Dios lo resucitó a los tres días. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.

Así recuerdan los Pasajes que aluden al Tiempo de Pascua. De la misma forma que en el día de hoy donde las mujeres vuelven alegres y llenas de temor tras el anuncio del Ángel de que Cristo ha resucitado. De camino el mismo Señor Resucitado se les aparece para darles la prueba definitiva y confortarles con el mandato de comunicarlo a los Once. Entretanto los fariseos están inquietos ante las noticias que les traen los soldados que se han espabilado tras el impacto del terremoto y la visión de los ángeles.

Ellos les dan dinero para que difundan el rumor de que cuando dormían sus discípulos robaron el cadáver. Y esta es la falsa noticia que se ha difundido entre los judíos. El Tiempo de Pascua abarca cincuenta días porque la celebración para mostrar plenitud debe ser siete días por cada uno de la semana. La excepción es el domingo que son 8 en toda la Pascua porque la jornada cincuenta alude a Pentecostés que fue el culmen de este Tiempo Glorioso.