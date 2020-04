Santoral del 14 de abril: Martes de la Octava Pascual: La Luz del Resucitado llena de Gozo

Celebraciones como la Pascua forman parte de ese elenco de fiestas que no caben en un sólo día. Hoy, tercera jornada de la Octava Pascual, seguimos contemplando con gozo al Señor Resucitado. ¿Qué has visto María de camino en la mañana? A mi Señor Resucitado, los Ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi esperanza. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Abrahán, de Isaac y de Jacob. Su misericordia no tiene fin. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Altísimo es poderosa, es excelsa. Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Todopoderoso. La misericordia de Dios llena la tierra. Desead la paz a Jerusalén.

El santoral de este martes, 14 de abril

En este Martes de la Octava de Pascua, la fuerza en la Palabra de Dios de hoy nos presenta el Pasaje del diálogo de Cristo con María Magdalena. Ella se encuentra apenada por no hallar el Cuerpo del Señor en el Sepulcro. Entonces llora hasta que surge la aparición del Resucitado al que ella toma por el hortelano. No le reconoce cuando le pregunta el motivo de su tristeza y lloro.

María Magdalena persiste en su agobio y en un gesto de desesperación le pregunta si acaso Él sabe dónde está. Entonces el señor el llama por su nombre y ella le reconoce. Viene entonces el mandato de de que vaya a comunicarlo a los Once. En este Martes de la Octava de Pascua sigue cobrando especial relevancia el cántico del Aleluya en las Celebraciones Eucarísticas. De hecho en la Vigilia Pascual se contempla un anuncio especial después de cuarenta días sin poder cantarle.