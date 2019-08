El Santo Apóstol que murió mártir en La India

Cada uno de los cimientos en los que se apoya la Iglesia siempre han surgido de los lugares más insospechados. Unos pescadores, otros zelotes e incluso publicanos. Pero todos humildes y sencillos de corazón que siguen al Maestro con honestidad y rectitud de intención. Todos pasan por turbulencias y pruebas en al vida, pero todos terminan cerrando filas en torno al Señor.

Hoy celebramos al Apóstol San Bartolomé, uno de ellos. Tal y como cuentan los Evangelios, Cristo después de pasar la noche en oración, llamó a sus discípulos y eligió a Doce de ellos para que estuviesen con Él. Felipe fue uno de los que siguió al Señor, y cuando encontró a Natanael –también llamado Bartolomé-, oriundo de Caná de Galilea, le dijo: Aquel de quien los Profetas escribieron, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazareth. ¿De Nazareth puede salir algo bueno? Ven y lo verás.

Cuando el Maestro le ve, dice: Ahí tenéis a un israelita en quien no hay engaño. ¿De qué me conoces? Antes de que Felipe hablase contigo, te ví debajo de la higuera. Rabí: Tú eres el Mesías esperado, el Hijo de Dios. ¿Por haberte dicho que te vi bajo la higuera crees? Has de ver cosas mayores. En verdad en verdad os digo: Veréis el Cielo abierto y a los ángeles bajar y subir sobre el Hijo del Hombre.

Su pertenencia al grupo de los Doce Apóstoles le hace ser también testigo de la Resurrección del Señor y de su Ascensión al Cielo. Los Hechos de los Apóstoles le sitúan con el resto del Colegio Apostólico perseverando con María en la Oración a la espera de la Venida del Espíritu Santo. Morirá desollado en la India donde predica la Buena Nueva, consumando así su martirio.