San Cleofás, ardiente discípulo del Resucitado

Cada uno de los personajes de la Sagrada Escritura que vivieron en el temor de Dios, tiene su espacio en el calendario al haber alcanzado la Santidad de vida. Hoy nos trasladamos hasta el siglo I con la celebración de San Cleofás, uno de los discípulos del Señor. Es el Evangelio según San Juan el que cuenta que, en la Pasión, junto a la Cruz de Cristo estaban María su Madre, y un grupo de piadosas mujeres, entre las que se encontraba, María la de Cleofás.

También el evangelista San Lucas, habla de Cleofás en su Evangelio, cuando iba camino de Emaús en compañía de otro discípulo, momento en el que Jesús Resucitado se les aparecerá, cuando se encuentran abatidos por la Muerte del Maestro. Sin embargo, ellos sólo le reconocerán al partir el pan. Hasta ese momento, han conversado con Aquel misterioso viajero que les había explicado las Escrituras, en lo que se refiere al Mesías y sus padecimientos antes de entrar en la Gloria.

Pero, a pesar de sentir arder su corazón, no habían sido capaces de descubrir al Maestro hasta ese momento. Incluso se extrañaron porque no daban más de sí que un hombre surgido del pueblo como aparentemente veían, no estuviese debidamente informado de la Muerte del Señor. Ahora sí que ya pueden ir corriendo a Jerusalén para decírselo a los demás, y confirmar lo que les habían dicho las mujeres de mañana cuando vieron el Sepulcro Vacío y a un Ángel anunciándoles la Resurrección.

Lucas le introduce contando en el Cenáculo la experiencia de partir el pan, cuando el Señor Victorioso del pecado y de la muerte se pone delante de ellos. No hay más referencias exactas de lo que sucederá con él. Lo demás ya vendrá desde la tradición. Autores eclesiásticos como Eusebio de Cesarea le asocian a la familia de la Virgen. No faltan quienes dicen que Cleofás es la traducción de Alfeo, el padre de San Mateo.