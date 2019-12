San Ceferino, Papa y consuelo de los cristianos perseguidos

Hoy la Iglesia nos presenta al Papa San Ceferino. No se saben excesivos datos de su nacimiento. Hacia el año 215 sube al Papado nombrando secretario suyo y archidiácono de Roma a Calixto, que le sustituiría en el Pontificado. Diversas son las normativas que dio Ceferino. Por ejemplo que la Primera Comunión fuese a los 14 años, proponiendo también que los vasos sagrados para las celebraciones fuesen de vidrio.

No faltaron dificultades dentro de la Iglesia fruto de la desunión que muchas veces había. Por entonces se recrudece la persecución de Septimio Severo. Ante esta crueldad, el Pontífice se acercaba a visitar a las diversas comunidades cristianas. No obstante, según las Actas no se prueba realmente que el Papa San Ceferino muriese mártir.