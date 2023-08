San Bartolomé, Apóstol sin doblez

Recuerda la Escritura que “antes de formarte en el seno materno te escogí”. Eso sucedió al Apóstol San Bartolomé cuya fiesta celebramos hoy. San Juan, en su Evangelio, le llama Natanael. Es compañero de Felipe, discípulo del Bautista.Felipe fue uno de los que siguió al Señor, y cuando encontró a Natanael –también llamado Bartolomé-, oriundo de Caná de Galilea, le dijo: Aquel de quien los Profetas escribieron, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazareth. ¿De Nazareth puede salir algo bueno? Ven y lo verás.

Cuando el Maestro le ve, dice: Ahí tenéis a un israelita en quien no hay engaño. ¿De qué me conoces? Antes de que Felipe hablase contigo, te ví debajo de la higuera. Rabí: Tú eres el Mesías esperado, el Hijo de Dios. ¿Por haberte dicho que te vi bajo la higuera crees? Has de ver cosas mayores. En verdad en verdad os digo: Veréis el Cielo abierto y a los ángeles bajar y subir sobre el Hijo del Hombre”.

Desde ese momento sigue al Maestro.Cuando el Señor pasa toda la noche en oración, al amanecer llama a sus seguidores y, de entre ellos, escoge a Doce para que estuviesen con Él. Son los Apóstoles, entre los que se encuentra Bartolomé, como señalan Mateo, Marcos y Lucas. Esto hace quedé fe de cuanto dice y hace el Señor. Especialmente es testigo de su Resurrección y Ascensión al Cielo.

Después de la Efusión del Espíritu en Pentecostés, seguiendo el Mandato del maestro marcha a predicar el Evangelio en La India. Posteriormente va a Armenia. Allí será signo de contradicción. Por eso, será apresado por su condición de cristiano. Muere desollado y decapitado. Según la tradición, las reliquias de San Bartolomé llegaron a Benevento, en Italia y de allí pasaron a la Iglesia levantada en honor de este Apóstol, en Roma.