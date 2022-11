El Santo de hoy: San Abdías, profeta de justicia

Noviembre es un mes especial para recordar a Todos los Santos y los Fieles Difuntos con ese sentido de Iglesia que peregrina hacia el Cielo. Como muchas veces hay desasosiegos y defectos, se necesitan apóstoles y heraldos de esperanza. Hoy recordamos al Profeta San Abdías, cuya vida la sitúan los escrituristas en el siglo V a. C. Es uno de los heraldos que prepararán el Camino a Israel para acercarse a Yavé, en el Antiguo Testamento.

No existen muchos datos sobre la vida de este Profeta Veterotestementario. Su Libro es el más corto de los escritos proféticos en el Antiguo Testamento. Solamente consta de 21 versículos. En síntesis, encontramos una doble idea: Por un lado, habla del castigo a Edom, pueblo pagano que persigue y hace la guerra contra Israel, mientras, por otra parte, anuncia el “Día de Yavé”, momento en el que se manifestará la justicia divina.

Así medirá el Todopoderoso a cada uno según las obras. "Aunque te encumbres como un águila, y pongas tu nido en las estrellas, de allí te haré bajar... te cubrirá la vergüenza y serás cercenado para siempre", clama la voz del Altísimo. Como entonces, el Señor sigue detestando a los que desprecian su Ley, a los que atropellan el derecho a la vida, a quienes explotan y viven con afán de superioridad frente a los otros.

Su orgullo les ciega hasta el punto de no reconocer que todo lo recibido es un don de la Providencia. Sólo el Juez Soberano utilizará la misericordia para el que tuvo un corazón misericordioso. Una realidad imposible para los perseguidores del Pueblo Hebreo porque no han reconocido que Él es el Dios Único y Verdadero. Dentro de los Doce Profetas, él pertenece a los llamados Menores, pero no menos importantes.