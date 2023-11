Los Santos Coronados: mártires decididos

Dios siempre nos salva en comunidad aunque luego cada uno repsonda personalmente de sus actos.Hoy, séptimo día de la Novena por los Difuntos, recordamos a los Cuatro Santos Coronados. Todos ellos estuvieron unidos por la sangre del martirio. Estos hermanos de nombre, Severino, Severiano, Carpóforo y Victoriano, se fueron ganando la confianza en el ejército de Roma, debido a su espíritu de servicio y sus dotes de gobierno.

Todo esto se debía a su Fe en el Dios de Jesucristo, por lo que asisten a todos los cultos que ofician en las catacumbas, aumentando cada día su Amor al Dios Único y Verdadero, algo que no ocultan nunca a los ojos de los otros.En aquellos lugares donde celebraban los cristianos su culto crecía el amor a Cristo y la fortaleza ante la persecución. Era el lugar privilegiado para celebrar la Fracción del Pan.

La prueba sobreviene cuando Diocleciano, decide extirpar todo vestigio de Fe cristiana en la milicia, por considerarlo un peligro para los intereses imperiales. Tras promulgarse el Edicto, los cuatro hermanos son detenidos y conducidos a presencia del Emperador. Cuando comparecen ante él, Diocleciano les intenta cautivar desde la falacia de que son parte valiosa de sus soldados. Incluso les promete riquezas.

Pero todos estos intentos son vanos, hasta el punto de reafirmarse más en el seguimiento de Cristo. No dándose por vencido, el César les lleva ante la estatua del dios esculapio primero y, ante los demás dioses después, invitándoles a sacrificar y a ofrecer incienso. Al no acceder, los cuatro mueren mártires, siendo expuestos sus cuerpos. Sin embargo, los perros no les atacan. Finalmente se levanta una Iglesia en Roma en su honor, instituyendo su Fiesta el Papa Melquíades.