La alegría de vivir nos hace sentir mas la presencia de Dios. Hoy celebramos a San Juan Bosco, cuyo camino fue descubrir al Dios de la Vida en cada momento. De origen italiano, nace en Turín en 1815. En la niñez vive durante mucho tiempo con una tía que asistía a unos sacerdotes.

Los testimonios que cuentan le abren el corazón a Dios de una manera muy especial. Así descubre su vocación. Una vez ordenado quiere ir a misiones pero San José Cafasso le recuerda la penuria de muchos niños que vivían en la calle.

La incultura que sufrían, así como la mala costumbre de robar y hacer daño que habían adquirido, hace que trate de instruirles en la educación espiritual y humana. Es entonces cuando funda los salesianos.

Su proyecto, lo puso en manos del Señor y la Virgen, al tiempo que buscó la intercesión de San Francisco de Sales a quien profesaba una gran devoción. Las dificultades no faltaron porque las autoridades y, especialmente, el Conde Cavour puso todas las trabas para que el proyecto no saliese adelante nunca.

Sin embargo, el Espíritu Santo se encargó de que fuese aprobado. El carisma de esta Congregación extendida por todo el mundo, trataría de trabajar desde la formación en la Fe y la vida de tantos chicos que andan sin rumbo. San Juan Bosco muere en 1888. es uno de los Patronos de las Jornadas Mundiales de la Juventud.