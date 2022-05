La Ascensión del Señor, preámbulo de nuestra glorificación

“No. Yo no dejo la tierra”. Son las palabras iniciales de un himno del Oficio Divino para mostrar que Dios nunca nos abandona. Esto se recita en este día en el que celebramos La Ascensión del Señor. Tal y como cuenta la Escritura, después de resucitar de entre los muertos, el Señor se apareció a los discípulos para mostrarles que estaba Vivo. Primero se mostró a Cefas -Pedro- y luego a María Magdalena. Y por último -señala San Pablo- se me apareció también a mí”.

Después de esos cuarenta días les llevó en una jornada que oraban al Monte de los Olivos. Allí les recomendó: “No os marchéis de Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo que os he prometido”. Entonces le preguntan los Once si es ahora cuando iba a restaurar Israel, a lo que les contestó que no les correspondía a ellos conocer los designios de los tiempos. Lo único que les pedía era que siguiesen su designio. Después cada uno de los evangelios sinópticos dicen que el Señor Jesús subió a los Cielos y se sentó a la Derecha del Padre.

Una nube les quitó de la vista a ls Señor a todos los discípulos hasta dos ángeles que toman forma humana se les acercan para decirles: “Galileos ¿qué hacéis ahí plantados? El mismo Señor que habéis visto subir volverá al final de los tiempos como ha dicho. El Evangelio resumirá diciendo que los discípulos esperaron a la venida del Espíritu Santo y que después marcharon a predicar y la Gracia de Dios los acompañaba con los signos que realizaban.

Las Fiestas relacionadas con el Señor que conocemos dentro de la Cincuentena Pascual ya se celebraban en el siglo II. Posteriormente en los siglos III y IV se cree que huio un periodo en el cual, el mismo día eran La Ascensión y Pentecostés. Y será en el siglo V cuando surgen testimonios que aseguran que en Jerusalén se celebra la Fiesta de La Ascensión 10 días antes de Pentecostés y cuarenta después de la Resurrección. Así quedará fijada desde el siglo VI. También hoy es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.