Viernes de la Octava Pascual

La contemplación del Misterio Glorioso en que nos encontramos nos ayuda a vivir de forma renovada toda la Vida del Señor. Hoy, sexto día de la Octava de Pascua, volvemos también la mirada hacia el Resucitado. Sigue conteniendo cada una de estas jornadas el Misterio de misterios que es la Resurrección. Este día también se llama Viernes de la Segunda Pesca Milagrosa. El motivo es que el Evangelio según San Juan que proclamamos este día nos presenta el momento en el que algunos de los Apóstoles van a pescar. Entre ellos están Pedro, Tomás, Natanael y Juan. Y después de estar bregando toda la noche no encuentran nada. Entonces, se les aparece Cristo a la orilla como un Joven. Les pregunta si tienen pescado. Cuando le contestan que “no” Él les invita a intentarlo de nuevo. Ellos no le reconocen, pero siguen su mandato de echarla a la derecha. El resultado es impresionante porque la sacan repleta. Un total de 153 peces y sin embargo la red no se rompe. Entonces el hijo de Zebedeo, también llamado “discípulo amado” le conocen y se lo advierte a los demás. Ahora sacan toda la red como les pide. Lo más extraordinario de todo es que no se rompe ni se desgasta. Él les espera con las brasas encendidas y prepara por anticipado para ellos la comida. Así se refuerza su creencia en que ha resucitado de verdad. Porque el evangelista destaca que tenían claro que era el Maestro Resucitado hasta el punto de que nadie se lo pregunta. Cierra este Pasaje el evangelista señalando que era la tercera vez que se aparece a sus discípulos