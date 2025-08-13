El Espíritu es unidad y así lo muestra en todos sus Santos. Hoy celebramos a los Santos Ponciano e Hipólito, signo de unión. En el año 230, Ponciano es elegido Papa. Era un hombre muy defensor de la Fe y de la reconciliación. Había introducido grandes reformas en la Liturgia que habían potenciado su vivencia.

Sin embargo, algunas discusiones sobre el Dogma de la Santísima Trinidad, habían llevado al enfrentamiento entre ambos, hasta tal punto que Hipólito se opone al nuevo Pontífice. Le trata de que debía haber sido más firme con estos difusores de errores doctrinales. Hipólito era un sacerdote erudito fiel a la Iglesia, aunque a veces, pensaba que la verdad era él.

Sin embargo Dios se servirá de los acontecimientos para unirles. Unos años después, Maximiano decreta una dura persecución contra los seguidores de Cristo. Por este motivo, al ver que los cristianos de la Capital del Imperio ponen su confianza en ambos pastores, el Emperador decreta el arresto de los dos.

Cuando ellos son conscientes del problema existente, renuncian a sus cargos, siendo deportados, posteriormente, a las minas de sal en Cerdeña. Así permanecen unidos hasta sufrir el martirio por el Nombre del Señor Jesús. Una vez terminada la persecución, el Papa Fabián lleva las reliquias de San Ponciano y San Hipólito a Roma.

El primero fue enterrado en las catacumbas de San Calixto, mientras que el segundo fue llevado a la Vía Tiburtina. Cuenta la historia que además de sufrir juntos el martirio, al iglesia les fijó el misma día en el calendario para mostrar a Dios que une a todos por encima de ideas y pensamientos.