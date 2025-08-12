Dios marca el camino para seguirle y santificarse. Hoy es Santa Juan Francisca de Chantal. Su perseverancia en la Fe ante las dificultades dio muchos frutos en favor de la Iglesia. Nace en Dijon (Francia) en el año 1572. Hija del presidente del Parlamento de la Borgoña, hereda de su padre una Fe recia. Se casa muy joven con el barón de Chantal.

De él hereda el apellido que le da gran categoría. Esto le curte mucho. Madre de seis hijos, perderá a dos de ellos. Pero la prueba continúa, porque su esposo también morirá siendo ella muy joven. Esto le hace buscar consuelo en el confesionario. En ese momento, aparecerá un religioso insigne, cuya predicación toca su corazón: San Francisco de Sales, que será su director espiritual.

Es ahora cuando la Providencia le marca el camino de la vida consagrada. Situando a sus hijos bien dentro de la sociedad, funda la Orden de la Visitación, dedicada a asistir a aquellas mujeres de frágil salud por lo que no podían ingresar en ninguna espiritualidad. El nombre que le da es salesas por el Santo que le apoyó en su carisma.

El nombre de Visitación surge por su labor de visitar a las personas enfermas y necesitadas. Con el tiempo se vio más oportuno que se dedicasen a pedir al Señor por la Iglesia. Con eso se transforma en una Orden de Clausura. Nombrada ella misma fundadora las hermanas de Congregación se sintieron Invadidas de una buena dosis de testimonio por parte de esta mujer.

No obstante, nunca dejaron su caridad y su servicio dentro de sus constituciones. A la muerte de su confesor, se centra más en el carisma que había fundado. Santa Juana Francisca de Chantal muere en el año 1641.