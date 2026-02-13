El Santoral nos sigue llevando por el recorrido de mártires que entregan su vida por Cristo a muy temprana edad. En el caso de hoy, celebramos a Santa Engracia de Mérida. No tiene nada que ver con Santa Engracia de Zaragoza que recordamos cada 15 de abril.

La que recordamos este día, es nacida en Mérida, y su trayectoria transcurre entre los límites de Portugal y España. Su linaje seguramente fue de familia noble. De pequeña había conocido a Jesús y su Palabra lo que le hace fortalecerse en la Fe. Siempre tuvo mucha amistad con Cristo. Surge un momento en el que el Emperador Romano ha perseguido duramente a los cristianos.

El motivo era que no seguían el mandato de adorar su estatua considerándole un dios. Como Engracia quiere ser obligada a aceptar a los ídolos imperiales, y se niega, es denunciada y perseguida. Entonces huye seguramente hacia los Montes Carvajales situados en Zamora. Algunos salen en su persecución hasta que la encuentran. Como persiste en su formación cristiana y muestra mucha fortaleza interior, no pueden resistir y ordena que muera.

Como habían arrojado su cabeza al río, posteriormente un pastor la descubrió. Una vez recuperadas, las reliquias de Santa Engracia de Mérida se llevaron a la Catedral de Badajoz, para que recibiesen el culto debido como su Santa Patrona y Protectora.