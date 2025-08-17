En este Domingo XX del Tiempo Ordinario, seguimos los pasos del Maestro en el Evangelio que quiere que su Amor esté en el corazón de cada hombre. Al mismo tiempo recuerda que por su Causa habrá divisiones. No en vano, ha habido martirios y matanzas y persecuciones.

Y en este día celebramos también a Santa Beatriz de Silva. Su vida transcurre en el siglo XV. Hija de padre militar nace cuando están de servicio a las órdenes del rey en Ceuta. Su familia es de origen portugués. Por parte de ellos recibe una esmerada educación en la Fe. Pero también le dan una formación porque le tocará ir a la Corte.

Y así sucedió, porque tuvieron que marchar a Tordesillas, en Valladolid. Beatriz fue compañera de la reina. Su belleza no fue motivo de gusto, sino que sembró envidias en su interior. La resolución que hizo fue encerrarla en un baúl. Dios le ayudó y pudo salir milagrosamente y escapar a Toledo, al Convento de Santo Domingo, el Real.

Su vida fue rezar y pedir a Dios que le ayudase a discernir el Plan que tenía sobre ella. Entonces descubrió su Voluntad con un grupo de jóvenes que se unieron. Así se manifiesta en su corazón ese anhelo de honrar muy especialmente a María Inmaculada. Es por lo que funda la Orden de la Inmaculada Concepción, también conocidas como las Concepcionistas Franciscanas.

Fueron aprobadas por el Papa Inocencio VIII, en la Bula “Inter Universa” en 1489. Santa Beatriz de Silva muere en 1491. Su obra se extendió por toda Europa y el Nuevo Continente, contando con más de 150 Monasterios cuando fue canonizada por Pablo VI en 1976.