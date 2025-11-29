Nuestra geografía siempre ha estado amparada por grandes hombres que le han hecho “Tierra de Santos”. Hoy es San Saturnino de Tolosa, cuyo apostolado recaló en tierras navarro-francesas. La Catedral de esta ciudad, contaría con este Santo como su primer Obispo. Algunos le señalan como descendiente de personajes nobles romanos.

Otros le presentan como uno de los discípulos del Señor. En el año 250, cuando Decio gobierna Roma, en Tolosa existe una floreciente comunidad cristiana, pastoreada por Saturnino. Él había seguido la Huella del Espíritu de Dios que le había hecho un gran Pastor.

Su estilo de predicar era directo, creativo y sencillo. La gente disfrutaba escuchándole. Se fue ganando almas para el Cielo, no imponiendo la Fe sino exponiéndola con su palabra y el testimonio que daba con su sencillez y humildad. Esto es también signo de contradicción porque los paganos no aceptan la forma de vida de los cristianos, contrarias a las costumbres imperiales.

Por eso cuentan las actas cómo son martirizados. Su muerte fue muy cruel, porque lo atacó un toro hasta matarle. El culto a San Saturnino de Tolosa se extiende por todas las Galias, el Mediterráneo y pasa hasta Hispania.

Su sucesor, el Obispo Hilario, construyó una Basílica en su honor que sería destruida el 711. Tras su construcción definitiva en el siglo XI, el Papa Urbano II la consagra y el Obispo Raimundo de Falgar depositará en el coro los restos del Santo. San Saturnino bautizó a muchos navarros. Por eso es el Patrón de Pamplona.