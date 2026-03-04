Muchos han sido los que han llegado a la Santidad después de convertirse. Hoy celebramos a San Adriano. Su vida transcurre en los siglos IV en los tiempos de la dura persecución de los Emperadores. Eran los últimos tiempos sangrientos contra los cristianos. Un poco antes de Constantino.

Pero el martirio se producía en grandes cantidades de discípulos de Cristo. Sobre todo cuando les detenían con crueldad. Pero a los que no encontraban aparentemente les cogían por sorpresa cuando obligaban a hacer un sacrificio a los dioses.

Entonces los seguidores de Dios se oponían y eran descubiertos. Adriano era un militar romano que no era cristiano. Participaba en la detención e interrogatorio de quienes iban destinados a la muerte. Sin embargo su corazón se transformaría por un hecho concreto.

En una ocasión está presente en el interrogatorio con tortura a varios cristianos. Lo que más le llamó la atención es que ante los crueles golpes contra aquellos servidores del Evangelio, éstos no se quejaban. Cuando les pregunta qué esperaban, ellos le dijeron el Cielo. La respuesta con esa dulzura y sin ánimo de odio, rencor o venganza le toca su alma y recapacita.

Entonces él se convierte. Las autoridades le declaran traidor porque no pueden permitir que uno de los suyos deje los intereses imperiales, y decretan que muera. San Adriano muere decapitado en el año 306. Muchos cristianos son los que le confortan.