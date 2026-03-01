El Segundo Domingo de Cuaresma presenta la Transfiguración del Señor que se lleva a sus tres discípulos más predilectos -Pedro, Santiago y Juan-, al Monte Tabor. Allí les quiere mostrar un poco de su Gloria porque se habían hundido cuando les anunció días atrás su Misterio Pascual. Ya en el Monte sus vestidos se vuelven de un Blanco Deslumbrador.

Entonces Aparecen Moisés y Elías que conversan con el Señor para hablar de su Muerte que iba a consumar en Jerusalén. Los tres Apóstoles se espabilan del sueño y Pedro que se encuentra muy bien propone hacer tres chozas para el Maestro, Moisés y Elías. Al final, una nube les cubre y sale la Voz que pide que escuchen a su Hijo Amado.

De nuevo Cristo vuelve a ser como antes y bajan de allí obedeciendo su mandato de no contar nada a nadie hasta después de la Resurrección. Y un ejemplo de Luz es también San Rosendo que celebramos hoy. Su origen queda entre España y Portugal, en el siglo X, concretamente en el año 907. Hijo de familia noble, pronto se quedará sin hermanos.

Entonces pasará al Monasterio de Mondoñedo, donde recibirá una sólida formación, al tiempo que firmará el diploma a la Iglesia de León al lado de otros nobles, en plena adolescencia. No mucho después, el Espíritu de Dios le encontrará digno de regir la Sede Episcopal de Mondoñedo.

Su único objetivo es conseguir la paz y la reconciliación entre todas las personas. Tiempo después será obispo de Compostela, que regirá también con acierto. Por fin logra retirarse definitivamente a Celanova. San Rosendo muere el año 977.